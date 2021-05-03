Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта об амнистии на неделю

Вместе со всей страной на майские каникулы ушел и парламент Грузии - на неделю перенесено обсуждение всех запланированных законопроектов, в том числе и по амнистии

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция смогут зарегистрировать свои варианты законопроекта об амнистии по событиям 20-21 июня 2019 года лишь после того, как в стране закончатся майские каникулы.

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Парламент Грузии приостанавливает работу в связи с длительными выходными, которые объявлены в стране с 4-11 мая в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

О том, что депутаты не будут работать всю неделю, стало известно в понедельник. Во вторник, 4 мая, планировалась регистрация обоих законопроектов на заседании парламентского бюро, а в течение недели - комитетские слушания по ним.

Что предлагают стороны

Амнистия участников событий 20-21 июня, во время которых участники акции протеста пытались ворваться в парламент, за чем последовало применение силы против них, является одним из главных пунктов соглашения, подписанного властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

Версии документов правящей партии и оппозиции немного отличаются, у сторон разное видение самого процесса амнистии. Власти хотят, чтобы амнистия коснулась всех фигурантов дела, в том числе и полицейских.

Оппозиция же в первую очередь предлагает амнистировать тех, кто привлечен к уголовной ответственности за организацию группового насилия и участие в нем. Среди обвиняемых в этом списке помимо обычных активистов – лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия, который на данный момент находится в тюрьме и ждет приговора.

Кроме того, оппозиция соглашается на амнистию и обвиняемых в превышении служебных полномочий в ночь на 21 июня полицейских, но против освобождения от ответственности тех лиц, которые занимали политические должности.

А для амнистии полицейских, нанесших увечья людям во время разгона акции, оппозиция предлагает получить сначала обязательное согласие на это самих потерпевших.

Кроме того, под амнистию попадут и те, кто во время разгона был задержан за мелкое хулиганство, оказание сопротивления либо за неподчинение сотрудникам полиции.

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