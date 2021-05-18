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Здание Европарламента

Только после выборов: президент Европарламента намерен приехать в Грузию

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Политика
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Темы:
Грузия - ЕС (74)
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Sputnik Грузия
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Европарламент и Евросовет приняли активное участие в урегулировании политического кризиса и достижения соглашения между "Грузинской мечтой" и оппозицией

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Президент Европарламента Давид Мария Сассоли намерен приехать в Грузию после выборов в органы местного самоуправления, заявил глава грузинского парламента Каха Кучава.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии осенью этого года. Во время них ЦИК Грузии не только подсчитывает сколько конкретные партии получили в конкретном районе, но и дает общий итог партии по всей стране. Как заявляют в правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия", если их партия наберет меньше 43% по стране, то в Грузии грядут внеочередные парламентские выборы.

Флаги Грузии и Евросоюза на площади Европы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Мы попросили президента Европарламента обеспечить отправку миссии наблюдателей. Мы знаем, что Европарламент этого хочет. Также президент выразил желание и получил приглашение посетить Грузию после выборов", - сказал Кучава журналистам.

При этом Кучава отметил, что для властей Грузии важно личное участие Сассоли в делах Грузии.

Именно Европарламент и Евросовет приняли активное участие в урегулировании политического кризиса в Грузии и достижения соглашения между "Грузинской мечтой" и оппозицией после последних - парламентских выборов.

Осенью 2020 года евросообщество хоть и признало победу "Грузинской мечты", но раскритиковало ее доминирование как во время избирательной кампании, так и в день выборов.

Для "Грузинской мечты" это будут первые выборы после выхода из нее в них грузинского миллиардера и основателя партии Бидзины Иванишвили.

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Темы:
Грузия - ЕС (74)
Теги:
Евросоюз, Парламент Грузии, Грузия

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