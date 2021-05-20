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Парламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание

Когда грузинская оппозиция займет высокие должности в парламенте?

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Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (434)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210520/251779195/Kogda-gruzinskaya-oppozitsiya-zaymet-vysokie-dolzhnosti-v-parlamente.html

Оппозиционные депутаты ждут членов "Единого национального движения", которые пока не решили, входить в парламент или нет

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Вопрос распределения руководства в парламентских комитетах будет поднят после того, как все оппозиционные партии войдут в законодательный орган, заявил лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.

Еще три депутата парламента Грузии подписали соглашение>>

Четыре комитета парламента Грузии должны возглавить оппозиционные депутаты – это является частью компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией.

"В документе прописано, как должно происходить распределение власти в парламенте, но пока у нас на оппозиционном фланге не полный состав", – сказал Джапаридзе журналистам.

На сегодняшней день решение о входе в парламент не приняла только партия "Единое национальное движение". В настоящее время она проводит консультации внутри партии, так как мнения по этому вопросу разошлись.

У самой крупной оппозиционной партии 33 мандата в парламенте Грузии из 150.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (434)

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