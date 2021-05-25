Поправки в Избирательный кодекс приняты в первом чтении: что дальше

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в Избирательный кодекс Грузии, которые должны стать частью соглашения между властями и оппозицией.

За поправки проголосовали 92 депутата.

Согласно Регламенту в первом чтении депутаты голосуют за принцип поправок, а основные редакционные изменения вносятся уже ко второму чтению.

Принятый депутатами парламента законопроект представляет собой правила формирования избирательных комиссий на всех уровнях, решение спорных вопросов о предвыборной кампании, новый вид выборов в Грузии и новый принцип формирования районных совещательных органов – сакребуло.

Что прописано в поправках

Проект не предполагает отставки действующего председателя Избирательной комиссии и пяти членов ЦИК, избранных парламентом.

Однако при этом сам состав ЦИК Грузии расширится с 11 до 17 человек, девять из которых будут представителями партий, а восемь – назначенные парламентом. Кроме того, замглавы ЦИК будет представителем оппозиции.

Для назначения парламентом каждый кандидат должен получить минимум 100 голосов депутатов, что означает, что кандидатуру должна одобрить оппозиция.

По аналогичному принципу 17 вместо 11 будут укомплектованы окружные и участковые избирательные комиссии. При этом тут также избрание каждого независимого члена комиссии потребует согласия не половины, а двух третей членов комиссии.

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Кроме того по проекту, агитация во время предвыборной кампании будет запрещена всем чиновникам в рабочее время или если они исполняют свои обязанности.

Также вводится запрет на агитацию для сотрудников юридических лиц публичного права, сотрудников государственных или районных некоммерческих юридических лиц, детских садов и школ в рабочее время или во время исполнения служебных обязанностей.

Кроме того с 25 метров до 100 расширяется запрет на агитацию у избирательных участков в день выборов. Также в радиусе 100 метров будет запрещен учет избирателей и собрания людей.

При подведении избирательные комиссии больше не смогут исправлять протоколы после опечатывания, печати и подписей под протоколом всех членов комиссии. И исправить протокол участковая избирательная комиссия теперь сможет только с разрешения окружной комиссии вместе с распоряжением о пересчете голосов.

Также увеличен срок подведения итогов выборов. Теперь ЦИК Грузии должен подвести итоги не на 19 день после выборов, а на 25-й. Кроме того, согласно законопроекту, увеличивается и срок рассмотрения жалоб на всех уровнях избирательных комиссий.

Местные выборы

Согласно поправкам, в Избирательном кодексе будет четко определено число депутатов в каждом сакребуло (совещательном органе) района. А также соотношение между депутатами, избираемыми по партийным спискам, и депутатами, баллотирующимися в одномандатных округах.

Самым большим, согласно поправкам, будет сакребуло Озургетского района, где будет 45 депутатов, а самым маленьким – сакребуло Казбегского района с 18 депутатами.

Всего же жители Грузии будут избирать депутатов 63 сакребуло, помимо Тбилиси. Число мажоритариев в районах будет составлять одну треть от общего числа депутатов. При этом к местным выборам проходной барьер во всех районах кроме Тбилиси для партий будет составлять 3% вместо 4%, как это прописано в действующем Избирательном кодексе.

Что касается сакребуло Тбилиси, то оно будет состоять из 50 депутатов, однако число мажоритариев сократится с 25 до 10 человек. Остальные 40 мест будут распределены между партиями, набравшими не менее 2,5% голосов, а не 4%, как это прописано в действующем законодательстве.

При этом, при проведении выборов местной власти ЦИК Грузии будет обязан осуществлять в электронном порядке процедуры регистрации избирателей, голосования, подсчета голосов и подведения итогов.

Что дальше?

Чтобы продолжить процесс принятия поправок парламент Грузии должен дождаться замечаний Венецианской комиссии, чтобы внести редакционные правки и вновь представить законопроект в трех чтениях.

По оценкам депутатов обновленный Избирательный кодекс в Грузии будет уже в конце июня, после утверждения проекта в трех чтениях и подписания президентом Грузии.

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