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Петре Мамрадзе - полилолог
© Sputnik / Alex Shlamov

Мамрадзе: новые поправки в Избирательный кодекс не повысят доверия к выборам

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (440)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210524/251819689/Mamradze-novye-popravki-v-Izbiratelnyy-kodeks-ne-povysyat-doveriya-k-vyboram.html

Политолог Петре Мамрадзе считает, что поправки в Избирательный кодекс Грузии не гарантируют проведения справедливых выборов

Радио
Мамрадзе: новые поправки в Избирательный кодекс не повысят доверия к выборам

Представителям оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" удалось сблизить свои позиции по поправкам в Избирательный кодекс страны.

"Как-нибудь существенно не отразятся на отношении населения и на степени доверия к выборам и их результатам. Что касается политических партий, им будет тяжелее клеветать и утверждать, что выборы были сфабрикованы. По сей день оппозиция не представила доказательства того, что выборы были сфальсифицированы", - сказал Мамрадзе Sputnik Грузия.

Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция и правящая партия создадут рабочие группы по избирательной реформе

Но, по словам политолога, в Грузии огромное значение имеет административный ресурс, и он работает до поры до времени эффективно, и это не имеет ничего общего с тем, что происходит в день выборов.

"Поэтому хорошо, что принимают поправки, но они не защищают от работы административного и финансового ресурса", - подчеркнул Мамрадзе.

Венецианская комиссия уже получила новые улучшенные поправки в Избирательный кодекс. В новом документе более четко расписаны критерии избрания главы ЦИК и его заместителей, а также формирования избирательных комиссий.

А пока Венецианская комиссия изучает документ, к его рассмотрению приступят и депутаты парламента.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (440)
Теги:
Петре Мамрадзе, Избирательный кодекс Грузии, Политика, Грузия

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