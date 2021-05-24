Мамрадзе: новые поправки в Избирательный кодекс не повысят доверия к выборам

Политолог Петре Мамрадзе считает, что поправки в Избирательный кодекс Грузии не гарантируют проведения справедливых выборов

Радио Мамрадзе: новые поправки в Избирательный кодекс не повысят доверия к выборам

Представителям оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" удалось сблизить свои позиции по поправкам в Избирательный кодекс страны.

"Как-нибудь существенно не отразятся на отношении населения и на степени доверия к выборам и их результатам. Что касается политических партий, им будет тяжелее клеветать и утверждать, что выборы были сфабрикованы. По сей день оппозиция не представила доказательства того, что выборы были сфальсифицированы", - сказал Мамрадзе Sputnik Грузия.

Но, по словам политолога, в Грузии огромное значение имеет административный ресурс, и он работает до поры до времени эффективно, и это не имеет ничего общего с тем, что происходит в день выборов.

"Поэтому хорошо, что принимают поправки, но они не защищают от работы административного и финансового ресурса", - подчеркнул Мамрадзе.

Венецианская комиссия уже получила новые улучшенные поправки в Избирательный кодекс. В новом документе более четко расписаны критерии избрания главы ЦИК и его заместителей, а также формирования избирательных комиссий.

А пока Венецианская комиссия изучает документ, к его рассмотрению приступят и депутаты парламента.