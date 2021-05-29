Гахария представил свою новую партию

На презентации присутствуют около 400 человек, среди них как уже известные соратники экс-премьера, так и известные обществу лица

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария в эти минуты представляет свою партию "За Грузию".

На презентации присутствуют около 400 человек: среди них как уже известные соратники экс-премьера, так и известные обществу лица, в том числе футболисты Шота и Ачи Арвеладзе. На съезде единогласно председателем был избран сам Георгий Гахария.

"Сегодня мы объединяемся для Грузии, но не против кого-то. Сегодня наша команда начинает работу для Грузии, но еще раз повторю не против кого-то. Мы объединяемся для Грузии, чтобы вместе с гражданами строить сильное государство. Государство, которое будет заботиться о гражданах и нашей стране, которая стоит перед вызовами. Нам необходим план последовательного развития", - сказал Гахария.

При этом экс-премьер Грузии отметил, что каждая власть должна не ломать все оставленное прошлой властью, а строить новое на этой основе, чтобы "не жить в одноэтажном доме в эпоху небоскребов".

Параллельно презентации у выставочного центра проходит акция протеста молодежной организации "Измени", которые считают экс-премьера виновным в превышении полицией силы по время жестокого разгона митинга в ночь на 21 июня 2019 года.

Участники акции даже пытались прорваться на территорию, где проходит презентация, но охрана комплекса им не дала этого сделать.

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