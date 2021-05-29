Георгий Гахария представил политический совет партии

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. В политический совет партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария вошли как бывшие члены его команды, так и новые лица.

Презентация партии Гахария в эти минуты проходит в Тбилиси.

Основная часть команды - чиновники, работавшие в разных министерствах.

В команде Гахария оказались Георгий Ходжеванишвили, Натия Мезвришвили, основатель Georgia Today Георгий Шарашидзе, Кахабер Кемоклидзе, Анна Бучукури, Михаил Даошвили, Бека Лилуашвили, Русудан Тевзадзе, Александр Моцерелия, Бердия Сичинава, Шалва Кереселидзе, Коте Ананиашвили, Гига Парулава, эксперт Георгий Гогуадзе.

Кроме того, Гахария представил и своих членов партии - бывшего посла Грузии в НАТО Левана Долидзе, бывшего главы администрации президента Грузии Георгия Абашишвили, Екатерину Вепхвадзе, Давида Парцвания, Лашу Маркозашвили, Георгия Кикнавелидзе, Сабу Джикидзе и Тату Хведелиани.

"Двери нашей партии открыты для всех, кто хочет служить стране. И для Грузии - команда вы, граждане Грузии, и работа с нами для вас будет началом большого успеха и честью для нас", - сказал Гахария.

Параллельно презентации у выставочного центра проходит акция протеста молодежной организации "Измени", которые считают экс-премьера виновным в превышении полицией силы по время жестокого разгона митинга в ночь на 21 июня 2019 года.

Участники акции даже пытались прорваться на территорию, где проходит презентация, но охрана комплекса им не дала этого сделать.

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