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Ника Мелия со своими сторонниками

"Единое национальное движение" приняло решение войти в парламент Грузии

photo : Nika Melia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (449)
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ЕНД отказывается подписывать соглашение "Будущий путь Грузии", предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем по выходу из политического кризиса

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое Национальное движение" войдет в парламент - решение было принято сегодня на заседании политсовета партии.

"На данный момент мы приняли наиболее правильное решение. Решение, которое на данный момент не оставит Бидзине Иванишвили ни одну зону комфорта. Мы будем бороться с ним всюду, будь то залы для заседаний парламента или комитетов. Соответствующие залы Верховного Совета Аджарии. На площадях, улицах, в селах, в районах, в горах, на равнинах - всюду Бидзине Иванишвили окажут сопротивление", - сказал Ника Мелия.

При этом ЕНД отказывается подписывать соглашение "Будущий путь Грузии", предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем по выходу из политического кризиса.

Заседание парламента Грузии
© Sputnik / STRINGER
Альтернатива фракций появится в парламенте Грузии

"Мы решили не подписывать документ, предложенный европейскими посредниками. В этом соглашении есть один пункт, который категорически не приемлем, и ввиду всего этого, мы не будем подписывать этот документ, однако, конечно, по другим вопросам мы будем полностью вовлечены в решение законодательных вопросов с самого начала и будем бороться вместе с другими оппозиционными партиями", - сказал Мелия.

Как отметил Мелия, грузинская оппозиция доказала, что она способна к борьбе и ее можно сплотить.

По словам председателя ЕНД, решению партии войти в парламент предшествовало турне по регионам Грузии и встречи с избирателями. А также консультации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Киеве.

В парламенте Грузии у "Единого национального движения" по итогам выборов 2020 года 33 места.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (449)
Теги:
Парламент Грузии, Единое Нацдвижение, Ника Мелия, Грузия

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