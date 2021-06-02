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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Премьер Украины посетит Грузию 2-4 июня

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (613)
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Sputnik Грузия
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В рамках визита Денис Шмыгаль встретится с премьер-министром, председателем парламента и Патриархом Грузии

ТБИЛИСИ, 2 июн - Sputnik. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Тбилиси с официальным визитом 2-4 июня, сообщает пресс-службы правительства Грузии.

Официальная церемония встречи состоится в четверг, 3 июня, в администрации правительства Грузии. Украинского коллегу примет премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Давид Залкалиани и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
photo : press-service of the Ministry of the Foreign Affairs of Georgia
Премьер Украины посетит Грузию

Запланирована встреча премьер-министров двух стран тет-а-тет, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате.

Гарибашвили и Шмыгал также сделают заявление для представителей СМИ на совместной пресс-конференции.

В рамках официального визита премьер-министр Украины встретится с председателем парламента Кахой Кучава и Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией II.

Глава украинского правительства вместе с членами делегации почтит память героев, погибших за единство Грузии и возложит венок к мемориалу на Площади Героев.

Грузия и Украина установили дипломатические отношения в июле 1992 года. С этого времени между странами было подписано 105 двухсторонних и многосторонних соглашений. Между странами действует режим свободной торговли.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (613)
Теги:
Визит, Украина, Грузия

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