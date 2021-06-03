Выступающие в защиту прав детей задержаны при попытке прорваться в прокуратуру Грузии

Участники акции требовали дать возможность Народному защитнику посетить пансион для детей в Ниноцминда, в регионе Самцхе-Джавахети

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Полиция задержала девять участников акции "Прекратим детский плен" перед Генпрокуратурой после столкновений с охраной здания.

Пятеро из них на данный момент отпущены под расписку, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

Организатор акции – лидер оппозиционного движения "Дроа" Элене Хоштариа. Ее поддержали несколько десятков человек, в том числе гражданские активисты движения "Сирцхвилиа" и "Шецвале".

Столкновения с полицией произошли после того, как участники акции пытались прорваться в здание.

Двое гражданских активистов утверждают, что получили переломы рук в результате действий полиции - эту информацию в правоохранительном ведомстве не комментировали.

Участники акции требовали дать возможность Народному защитнику посетить пансион для детей в Ниноцминда, в регионе Самцхе-Джавахети, вокруг которого в последнее время разгорелся серьезный скандал.

Ряд СМИ сообщили о вопиющих фактах психологического и физического давления на детей - например, что воспитанников заставляют ползать на коленях и оставляют без еды в качестве наказания.

Пансион для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится в ведомстве Патриархии Грузии.

Ситуацию взяла на контроль Народный защитник Грузии, однако Нино Ломджария и сотрудникам ее аппарата не удалось добиться разрешения на проведение мониторинга от администрации пансиона.

Омбудсмен сообщила, что ей известно как минимум о четырех расследованиях за последние годы по этому заведению. Одно из них, по данным Ломджария, связано с возможным изнасилованием несовершеннолетнего, а остальные три – с возможными случаями насилия в отношении детей.

По данным из различных источников, в пансионе находится от 60 до 150 детей. Ряд СМИ утверждают, что пытались проверить информацию о нарушении прав детей на месте, однако не были пропущены на территорию.

В последние дни в Грузии прошла серия акции с требованием к МВД и прокуратуре провести квалифицированное расследование ситуации в пансионе Ниноцминда.

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