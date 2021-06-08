Гахария рассказал, как звонил Иванишвили и не дозвонился

Гахария после возвращения в политику стал главной мишенью для критики со стороны "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Экс-премьер Грузии Георгий Гахария рассказал о своем последнем несостоявшемся разговоре с грузинским миллиардером и основателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили перед своей отставкой.

Георгий Гахария покинул пост премьер-министра Грузии в феврале этого года из-за разногласий по поводу срока задержания лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движениие" Ники Мелия. Спустя почти четыре месяца он вернулся в грузинскую политику в качестве оппозиционного политика, основав партию "Для Грузии".

"У меня была попытка связаться (с Иванишвили – ред.) , когда я убедился, что люди у которых не было возможности и никогда бы этого не посмели бы вмешиваются в мою компетенции. Я пытался связаться, чтобы выяснить, что происходит, но разговора не состоялось и после этого я сделал заявление (об отставке – ред.)" - сказал Гахария.

Говоря о своей отставке, Гахария намекнул, не называя имен, что некто стал управлять тайно мнением в партии, чтобы ускорить арест Мелия, несмотря на его позицию как премьер-министра отложить спецоперацию.

В тоже время экс-премьер раскритиковал Бидзину Иванишвили за нераспределение власти между государственными институтами.

"Ни один представитель власти не смог свою персональную власти поделить с государственными институтами, к сожалению среди прочих и Бидзина Иванишвили", - сказал Гахария, отметив, что именно из-за этого в Грузии каждая партия превращается на 5 – 6 год правления в идолов и начинает мыслить с позиции "Кто не с нами, тот враг".

Между тем, Гахария после возвращения в политику стал главной мишенью для критики со стороны "Грузинской мечты". Партия уже обвинила его в государственной измене и назвала предателем.

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