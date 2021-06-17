Отбор судей в Грузии снова стал поводом для скандала

Высший совет юстиции, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, произвел отбор кандидатов в судьи Верховного суда по существующим правилам - проголосует ли за них парламент?

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Завершение Высшим советом юстиции процедуры отбора кандидатов в судьи Верховного суда для представления в парламент стало причиной для нового судебного скандала в Грузии.

Согласно договору, подписанному правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с оппозицией, до разработки новых прозрачных процедур по рекомендациям Венецианской комиссии Высший совет юстиции должен был воздерживаться от отбора кандидатов в судьи Верховного суда по существующим правилам.

Несмотря на эту договоренность, Высший совет юстиции проголосовал за кандидатов в судьи Верховного суда и готов отправить свой список из девяти человек в парламент.

"Высший совет юстиции учел некоторые аспекты, но он не может действовать в соответствии с соглашением. Если бы у Высшего совета юстиции были полномочия назначать судей, то возможно мы бы задумались, но у нас их нет. Мы представим список в парламент, и пусть они учитывают соглашение, если хотят", - заявил секретарь Высшего совета юстиции Николоз Марсагишвили.

Оппозиция против

Представление кандидатов в судьи в парламент вызвало недовольство оппозиции.

"Любая попытка парламента назначить судей Верховного суда до завершения реформ будет считаться прямым нарушением соглашения", - сказала представитель фракции "Лело – партнерство для Грузии" Саломе Самадашвили.

Недовольны процессом назначения судей и в другой фракции "Группа реформ Шарля Мишеля".

"Сначала по соглашению должна быть осуществлена реформа совета юстиции, и только после этого мы можем говорить о назначении судей", - сказала представитель фракции Хатуна Самнидзе.

Что думают во власти

Между тем представители "Грузинской мечты" уверяют, что в соглашении ничего не сказано о назначении судей, поэтому судьи должны быть назначены.

"В документе Шарля Мишеля не написано, что мы должны остановить назначение судей", - сказал депутат Ираклий Кадагишвили.

В то же время он отметил, что в Верховном суде нехватка судей и заполнить вакансии необходимо.

Другой депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе отметил, что правящая партия поддержит представленных кандидатов.

"Если наши оппоненты думают, что до реформы процесс назначения (судей) должен быть отложен на неопределенный срок, то у этого не может быть логического объяснения. Я не думаю, что кандидаты противоречат требованиям", - сказал Сарджвеладзе.

Судебная реформа является одной из главных причин для разногласий с оппозицией. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.

Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.

В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы и сейчас готовится пятая волна реформ.

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