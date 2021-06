Отбор судей в Грузии снова стал поводом для скандала

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Завершение Высшим советом юстиции процедуры отбора кандидатов в судьи Верховного суда для представления в парламент стало причиной для нового судебного скандала в Грузии.

Согласно договору, подписанному правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с оппозицией, до разработки новых прозрачных процедур по рекомендациям Венецианской комиссии Высший совет юстиции должен был воздерживаться от отбора кандидатов в судьи Верховного суда по существующим правилам.

Несмотря на эту договоренность, Высший совет юстиции проголосовал за кандидатов в судьи Верховного суда и готов отправить свой список из девяти человек в парламент.

"Высший совет юстиции учел некоторые аспекты, но он не может действовать в соответствии с соглашением. Если бы у Высшего совета юстиции были полномочия назначать судей, то возможно мы бы задумались, но у нас их нет. Мы представим список в парламент, и пусть они учитывают соглашение, если хотят", - заявил секретарь Высшего совета юстиции Николоз Марсагишвили.

Оппозиция против

Представление кандидатов в судьи в парламент вызвало недовольство оппозиции.

"Любая попытка парламента назначить судей Верховного суда до завершения реформ будет считаться прямым нарушением соглашения", - сказала представитель фракции "Лело – партнерство для Грузии" Саломе Самадашвили.

Недовольны процессом назначения судей и в другой фракции "Группа реформ Шарля Мишеля".