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Лидер Гирчи Зураб Джапаридзе

Самый оригинальный способ отбора к выборам 2021: "Гирчи" снова ломает рамки

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210626/252137318/Samyy-originalnyy-sposob-otbora-k-vyboram-2021-Girchi-snova-lomaet-ramki.html

Джапаридзе пообещал от имени партии обеспечить кандидатов избирательной программой, партийной инфраструктурой, встречей лидеров с избирателями, освещением в СМИ

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Партия "Гирчи-больше свободы" решила устроить оригинальный отбор кандидатов на выборах в органы местной власти, и ее лидер Зураб Джапаридзе объявил конкурс.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло – в 64 районах.

Зураб Джапаридзе на своей странице в социальной сети Facebook предложил всем желающим стать мэрами или депутатами сакребуло, заполнив заявку и став официальным кандидатом.

Кроме того, кандидат должен зарегистрировать на портале партии и своих сторонников.

При этом, если на одно место будет претендовать несколько кандидатов, им придется пройти своеобразный конкурс среди сторонников партиии.

В свою очередь, Джапаридзе пообещал от имени партии обеспечить кандидатов избирательной программой, партийной инфраструктурой, встречей лидеров с избирателями, освещением в СМИ.

Участие в предвыборной гонке платное. Взнос составляет всего 5 лари (около 1,5 доллара).

Теги:
Партия "Гирчи"

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