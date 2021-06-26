Самый оригинальный способ отбора к выборам 2021: "Гирчи" снова ломает рамки

Джапаридзе пообещал от имени партии обеспечить кандидатов избирательной программой, партийной инфраструктурой, встречей лидеров с избирателями, освещением в СМИ

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Партия "Гирчи-больше свободы" решила устроить оригинальный отбор кандидатов на выборах в органы местной власти, и ее лидер Зураб Джапаридзе объявил конкурс.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло – в 64 районах.

Зураб Джапаридзе на своей странице в социальной сети Facebook предложил всем желающим стать мэрами или депутатами сакребуло, заполнив заявку и став официальным кандидатом.

Кроме того, кандидат должен зарегистрировать на портале партии и своих сторонников.

При этом, если на одно место будет претендовать несколько кандидатов, им придется пройти своеобразный конкурс среди сторонников партиии.

В свою очередь, Джапаридзе пообещал от имени партии обеспечить кандидатов избирательной программой, партийной инфраструктурой, встречей лидеров с избирателями, освещением в СМИ.

Участие в предвыборной гонке платное. Взнос составляет всего 5 лари (около 1,5 доллара).