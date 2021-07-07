Председатель "Грузинской мечты" прокомментировал новые столкновения в Тбилиси

Ответственность лежит как на осуществлявших насилие, так и на тех, кого мы предупреждали, но они не отказались от своих мероприятий, заявил председатель правящей партии

ТБИЛИСИ, 7 июл - Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил, что МВД в среду обнародует детальную информацию о столкновениях на проспекте Руставели, последствиях и причинах, и почему оказалось невозможным предотвратить эскалацию изначально.

Во вторник вечером на проспекте Руставели полиции с трудом удалось не допустить открытых столкновений между "акцией молчания" против насилия и агрессивно настроенными противниками ЛГБТ.

"Должно быть сделано все, чтобы в будущем насилие было бы предотвращено. Очень важно правовое реагирование на факты насилия", - заявил Кобахидзе.

При этом он возложил ответственность за происходившее на проспекте Руставели на обе стороны: "Ответственность лежит как на осуществлявших насилие, так и на тех, с другой стороны, кого мы предупреждали, но они не отказались от своих мероприятий".

Председатель правящей партии заявил, что "нужно уважать настроения большинства" и "в большей части общества сформировано настроение, что прайд как мероприятие неприемлемо, и они считают его оскорблением".

Сейчас, по мнению Кобахидзе, "главное бороться с источником, генерирующим агрессию". При этом он утверждал, что "конкретные политические силы и СМИ пытаются внести беспорядок в наше общество и политику".

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил оппозицию и экс-президента Михаила Саакашвили в попытке создания напряженности в стране в связи с попытками провести в Тбилиси неделю защиты прав ЛГБТ и "Марша достоинства", указав на них как на организаторов. Он назвал конституционным право несогласных с ЛГБТ-движением выразить свое альтернативное мнение, но их протесты в минувший понедельник приняли форму погромов и избиений.

Пострадали 53 представителя СМИ, были разгромлены офиси "Тбилиси Прайд" и партнерских организаций.

На следующий день, во вторник полиции пришлось под усиленной охраной вывозить участников "акции молчания" против насилия и защищать их от контр-акции. Ситуация до последнего момента была накалена до предела, МВД было готово задействовать спецназ и водометы.

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