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Микроавтобусы для вывоза людей с акции протеста 6 июля 2021 года

Акция противников ЛГБТ перед парламентом Грузии завершилась

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
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Противники ЛГБТ в течение всего вечера пытались прорваться на территорию акции молчания и кидали в полицейских различные предметы

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Акция противников ЛГБТ перед парламентом Грузии, завершилась, на месте остается несколько человек и небольшое число полицейских.

Между тем дворники уже начали очистку проспекта Руставели перед тем как движение будет восстановлено.

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Противники ЛГБТ в течение всего вечера пытались прорваться на эту территорию, где проходила "акции молчания" против насилия, где не было сделано ни одного политического заявления и поддержать которую пришли представители "Тбилиси Прайд" с символикой ЛГБТ.

Полиция выстроила кордон, чтобы не допустить открытых столкновений. Участники контракции кидали бутылки, яйца, петарды, камни и куски арматуры, на проспекте происходили отдельные стычки. В результате пострадали несколько полицейских и участников "акции молчания". 

После того как полиция вывезла участников "акции молчания" в безопасное место, противники ЛГБТ переместились к парламенту, где установили крест и сорвали с флагштока флаг ЕС.

Задержаны несколько десятков человек. Точное число задержанных и пострадавших пока не сообщается.

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