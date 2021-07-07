ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Акция противников ЛГБТ перед парламентом Грузии, завершилась, на месте остается несколько человек и небольшое число полицейских.
Между тем дворники уже начали очистку проспекта Руставели перед тем как движение будет восстановлено.
Противники ЛГБТ в течение всего вечера пытались прорваться на эту территорию, где проходила "акции молчания" против насилия, где не было сделано ни одного политического заявления и поддержать которую пришли представители "Тбилиси Прайд" с символикой ЛГБТ.
Полиция выстроила кордон, чтобы не допустить открытых столкновений. Участники контракции кидали бутылки, яйца, петарды, камни и куски арматуры, на проспекте происходили отдельные стычки. В результате пострадали несколько полицейских и участников "акции молчания".После того как полиция вывезла участников "акции молчания" в безопасное место, противники ЛГБТ переместились к парламенту, где установили крест и сорвали с флагштока флаг ЕС.
Задержаны несколько десятков человек. Точное число задержанных и пострадавших пока не сообщается.
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