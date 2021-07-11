Президент Грузии посетила семью погибшего оператора

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили навестила семью погибшего оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава.

Президент выразила соболезнования родным и близким покойного.

Смерть оператора ранее прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава правительства назвал произошедшее "трагедией".

По словам президента, непосредственные виновные должны быть наказаны.

"Это огромная трагедия для всей страны и для меня, как для президента, не говоря уже семье. Обязательно все должно быть расследовано и виновные должны понести наказание", - заявила президент.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оператор получил переломы костей лица, и понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Сирцхвилиа", его избивали приблизительно в течение пяти минут 20 человек и оставили лежать в луже крови.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.