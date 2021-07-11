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Карл Харцель

"Мы ожидаем расследования причин смерти оператора" - посол Евросоюза в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (11)
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ЕС решительно осуждает насилие и решительно и непоколебимо поддерживает свободу СМИ и собраний, заявил посол

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель прокомментировал смерть оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава в Twitter.

Харцель выразил соболезнования семье погибшего и всем представителям СМИ.

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photo : Administration of President of Georgia / FB
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"Лексо Лашкарава был жестоко избит, так как он освещал насилие, имевшее место в Тбилиси 5 июля вокруг мероприятий "прайда". Несмотря на то, что мы все еще ожидаем результатов расследования причины его смерти, позвольте мне повторить, что ЕС решительно осуждает насилие и решительно и непоколебимо поддерживает свободу СМИ и собраний", - написал Карл Харцель.

В эти минуты акция протеста оппозиционных политиков и гражданских активистов проходит у главного офиса правящей партии "Грузинская мечта".

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оператор получил переломы костей лица и понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне Лексо был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Скорая помощь 112
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Как вспоминает журналистка "Тв Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Сирцхвилиа", его избивали приблизительно в течение пяти минут 20 человек и оставили лежать в луже крови.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (11)

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