17:49 11 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7309
  • 100 RUB4.2357
  • USD3.1455
Поиск
Полиция дежурит у входа в парламент Грузии

МВД Грузии: полиция не допустит призывов к насилию на протестной акции

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (11)
10121
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0b/252279882.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210711/252279993/MVD-Gruzii-politsiya-ne-dopustit-prizyvov-k-nasiliyu-na-protestnoy-aktsii.html

МВД призвало протестующих не выходить за рамки, разрешенные законом о свободе собраний и выражения мнений

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. МВД Грузии призывает протестующих не выходить за рамки, разрешенные законом о свободе собраний, и предупреждает организаторов акции не допускать призывов к насилию, говорится в заявлении ведомства.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оппозиция возложила вину за случившиеся на правительство и потребовала его отставки.

Саломе Зурабишвили
photo : Administration of President of Georgia / FB
Президент Грузии посетила семью погибшего оператора

В воскресенье вечером оппозиция анонсировала масштабную акцию протеста у здания парламента на проспекте Руставели под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!"

"Сотрудники МВД мобилизованы в связи с продолжающейся акцией перед офисом партии "Грузинская мечта" в Тбилиси и поддерживают общественный порядок. Мы призываем протестующих не выходить за рамки, разрешенные законом о свободе собраний и выражения мнений. В то же время мы предупреждаем организаторов акции не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы акции не переросли в насилие", - говорится в заявлении.

МВД предупреждает, что ведомство отреагирует на все факты насилия.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Почему умер оператор грузинского телеканала "Пирвели"? Комментарий директора клиники

Собравшиеся на акции потребуют не только наказания непосредственных виновных, но и отставки всего правительства Ираклия Гарибашвили.

По словам лидера "Единого национального движения" Ники Мелия, акция продлится до тех пор, пока правительство не уйдет в отставку.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

К экспертизе по просьбе семьи и телекомпании подключились независимый эксперт Александр Геджадзе и Ассоциация молодых юристов Грузии.

Темы:
Гибель грузинского журналиста Лексо Лашкарава: версии и реакция (11)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передачи их Православной церкви Грузии
Верующие Грузии ликуют: мощи святой царицы Кетеван доставлены на родину – фото
Спасатели МЧС борются с огнем в поселках Челябинской области
Огонь дошел до жилых домов: в Челябинской области борются пожарами - видео
От чего умирают жители Грузии?
От чего умирают жители Грузии?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться