МВД Грузии: полиция не допустит призывов к насилию на протестной акции

МВД призвало протестующих не выходить за рамки, разрешенные законом о свободе собраний и выражения мнений

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. МВД Грузии призывает протестующих не выходить за рамки, разрешенные законом о свободе собраний, и предупреждает организаторов акции не допускать призывов к насилию, говорится в заявлении ведомства.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ. Оппозиция возложила вину за случившиеся на правительство и потребовала его отставки.

В воскресенье вечером оппозиция анонсировала масштабную акцию протеста у здания парламента на проспекте Руставели под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!"

"Сотрудники МВД мобилизованы в связи с продолжающейся акцией перед офисом партии "Грузинская мечта" в Тбилиси и поддерживают общественный порядок. Мы призываем протестующих не выходить за рамки, разрешенные законом о свободе собраний и выражения мнений. В то же время мы предупреждаем организаторов акции не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы акции не переросли в насилие", - говорится в заявлении.

МВД предупреждает, что ведомство отреагирует на все факты насилия.

Собравшиеся на акции потребуют не только наказания непосредственных виновных, но и отставки всего правительства Ираклия Гарибашвили.

По словам лидера "Единого национального движения" Ники Мелия, акция продлится до тех пор, пока правительство не уйдет в отставку.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

К экспертизе по просьбе семьи и телекомпании подключились независимый эксперт Александр Геджадзе и Ассоциация молодых юристов Грузии.