Ультиматум правительству от СМИ: чем завершилась воскресная акция в Тбилиси

В случае, если Гарибашвили и его министры не уйдут в отставку, организаторы акции протеста пригрозили масштабной акцией в понедельник

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Ведущие грузинские СМИ требуют отставки кабинета министров Грузии во главе с премьером Ираклием Гарибашвили и выдвинули правительству ультиматум, срок которого истекает в понедельник в полдень.

Протест представителей СМИ, собравшихся на акцию протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели, вызвала смерть оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава. Он был жестоко избит во время погрома в офисе НПО "Сирцхвилиа" 5 июля и скончался на третий день после выписки из клиники.

В случае, если Гарибашвили и его министры не уйдут в отставку, организаторы акции протеста пригрозили масштабной акцией в понедельник в 18:00, где сообщат общественности о своих плане действия.

После акции у парламента собравшиеся устроили шествие к зданию канцелярии правительства, где были мобилизованы десятки сотрудников полиции.

В течение всего дня акции в поддержку работников СМИ проходили во всех крупных городах Грузии - Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Рустави, Гори, Телави. Собравшиеся в один голос требовали расследовать смерть оператора и привлечь к ответственности всех виновных.

По их словам, на кадрах, которые отсняли журналисты, видно как Лексо Лашкарава в течение нескольких минут избивают до двух десятков человек, в то время как МВД говорит о четверых задержанных.

Президент Грузии, премьер министр, глава МИД и мэр Тбилиси Каха Каладзе выразили глубокие соболезнования семье покойного оператора. Саломе Зурабишвили лично навестила мать Лексо Лашкарава Тинатин Кахидзе. Осуждают насилие над журналистами международные дипломаты и неправительственный сектор.

Между тем в МВД заявляют, что незадолго до смерти Лашкарава был в нетрезвом состоянии и в подтверждении публикуют видео с камер наружного наблюдения. Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства".

Что касается позиции "Грузинской мечты", то случившееся прокомментировал представитель правящей партии Созар Субари. По его словам, неправильно использовать тему смерти грузинского оператора в политических целях.

Субари, который в прошлом долгие годы работал журналистом, а также занимал позицию Народного защитника, отметил, что во время беспорядков в Тбилиси было избито много журналистов и у Лексо Лашкарава были самые тяжкие повреждения.

Все стороны ждут результатов судебно-медицинской экспертизы и официальной реакции премьер-министра на ультиматум СМИ.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси. Оператор получил переломы костей лица, понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома.

Как вспоминает журналистка "ТВ Пирвели" Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава в офисе НПО "Сирцхвилиа", его избивали приблизительно в течение пяти минут 20 человек и оставили лежать в луже крови.