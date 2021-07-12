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Представители СМИ ворвались в здание парламента Грузии 12 июля 2021 года

Часть оппозиционных депутатов выставили из парламента Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210712/252294980/Chast-oppozitsionnykh-deputatov-vystavili-iz-parlamenta-Gruzii.html

В настоящее время пленарное заседание продолжается без большей части оппозиционных депутатов

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Приставы выставили из зала заседаний парламента часть представителей оппозиции, которые самовольно заняли трибуну парламента.

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Председатель парламента Каха Кучава не дал слова представителям фракции "Лело – Партнерство для Грузии", после чего они покинули законодательный орган в знак протеста.

"Никто не даст им сорвать заседание", – сказал Кучава.

В настоящее время пленарное заседание продолжается без большей части оппозиционных депутатов. В зале остались только представители партии "Граждане" и "Европейские социалисты". 

"То, что мы увидели сегодня – в интересах наших врагов. Это неприемлемо... Мы были готовы создать следственную комиссию и пригласить главу МВД, но в здание ворвались люди без пропусков, никто из вас не допустил бы этого", – сказал Кучава.

Он подчеркнул, что беспорядки и драки в парламенте недопустимы, так как у парламента есть много рычагов для обсуждения процесса: дебаты, приглашение министра и премьер-министра и так далее.

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