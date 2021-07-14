Тайм-аут до субботы: представители СМИ готовятся к масштабной акции протеста в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Представители ряда грузинских СМИ и оппозиционеры готовятся провести масштабную акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси в субботу, 17 июля.

Как рассказал основатель и гендиректор телекомпании "ТВ Пирвели" Вато Церетели, субботняя акция своим масштабом превзойдет все ранние.

"Будет большая акция. В субботу мы остановим все", – сказал Церетели.

Акция начнется в шесть часов вечера.

Сегодня же четыре оппозиционных телеканала прекратили вещание на 24 часа - "Мтавари" "Пирвели", "Формула", "Кавкасия". По словам Церетели, это молчаливый, но в то же время громкий протест.

"Впервые в истории Грузии четыре вещателя прекратили вещание вместе. Вчера было прекращено вещание в регионах. Мы пытаемся, чтобы наш молчаливый протест был громче услышан властями", - сказал Церетели.

На экранах телекомпаний "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" на черном фоне идет список 53 журналистов и операторов, которые пострадали во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Один из них – оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через несколько дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице. МВД выдвинуло версию передозировки наркотиков после выписки из больницы, оппозиция заявляет, что журналист стал "жертвой системы"

Смерть оператора вывела на улицы Тбилиси и крупных городов страны тысячи человек. Представители СМИ на акции у парламента на проспекте Руставели предъявили правительству ультиматум. Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров. На акциях не раз звучали призывы привлечь к ответственности тех священнослужителей, которые 5 июля во время беспорядков в Тбилиси призывали собравшихся к насилию и тем самым провоцировали агрессию в адрес журналистов.

В ответ Гарибашвили обвинил телеканалы и оппозицию в спекуляции смертью Лашкарава, призвав дождаться окончательных результатов экспертизы.

Между тем, МВД Грузии уже задержало 5 человек за нападение на Лашкарава, теперь они ждут приговора в тюрьме. Дело Лашкарава расследуется по статье "доведение до самоубийства".

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