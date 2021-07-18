Грузия готовится принять Международную конференцию "Европейский путь"

Конференция в Грузии будет проходить на фоне критических посланий представителей ЕС и США в адрес грузинских властей из-за последних событий в стране

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Ежегодная Международная конференция в Батуми под названием "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона" откроется в понедельник, 19 июля.

Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.

Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами.

Также в рамках конференции будет рассматриваться вопрос обновления традиционного трансатлантического диалога и возможных сценариях его развития, в том числе о более сильной автономии ЕС от его традиционного союзника – Соединенных Штатов – или предположительном снижении интереса США к Европе.

В конференции примут участие Президент Европейского совета Шарль Мишель и президенты Молдовы и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский.

Грузию на конференции будут представлять президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства.

Конференция в Грузии будет проходить на фоне критических посланий представителей ЕС и США в адрес грузинских властей из-за последних событий в стране, а также возможной угрозы прекращения финансовой помощи Грузии из ЕС.

В рамках конференции Шарль Мишель встретится с президентом и премьер-министром Грузии и обсудит с ними текущие события в стране и процесс выполнения соглашения его авторства между оппозицией и властью от 19 апреля.

Недовольство западных партнеров Грузии вызвал срыв марша в поддержку ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, насилие над журналистами и назначение судей Верховного суда вопреки их рекомендациям.

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