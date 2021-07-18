Выступление главы МВД Грузии в парламенте пройдет на фоне акции протеста

Парламент Грузии ввел дополнительные меры безопасности, и доступ в здание законодательного органа будет ограничен

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури ответит сегодня на вопросы депутатов парламента по событиям 5-6 июля в Тбилиси.

Выступление на внеочередной сессии начнется в 12:00.

Параллельно с выступлением министра у здания парламента запланирована акция протеста представителей СМИ.

В ответ на это парламент Грузии выступил с заявлением о введении дополнительных мер безопасности.

Как говорится в заявлении, в соответствии с регламентом, установленным распоряжением спикера парламента Грузии от 30 декабря 2016 года, доступ к зданию парламента сегодня будет ограничен.

По их словам, допуск представителей СМИ будет осуществляться в обычном режиме, исходя из количества заранее согласованных съемочных групп и разрешений.

"Целью данной меры является предотвращение возможных провокаций и создание условий для работы депутатов парламента Грузии и сотрудников аппарата", - говорится в сообщении.

Журналисты трех оппозиционных телеканалов "Мтавари", " Pirveli" и "Formula" уже неделю проводят в Грузии акции протеста с требованием отставки премьер-министра.

Между тем, премьер-министр Грузии заявил, что в отставку уходить не собирается, и обвинил журналистов в спекуляции смертью оператора "TV Pirveli" Лексо Лашкарава и связях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Он отметил, что акция журналистов – это "политический акт".

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