Противники ЛГБТ устроили акцию протеста для Шарля Мишеля в Батуми

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Батуми для участия в международной конференции "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона"

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Противники ЛГБТ-сообщества устроили акцию протеста у гостиницы Sheraton Batumi, где проходила встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля с лидерами грузинской оппозиции.

Собравшиеся держат в руках плакаты с обращением к Мишелю – "Почему наказывают "Альт-инфо" и не наказывают "Мтавари", "ТВ Пирвели", "Формулу!", "Нация. Семья. Религия – это наши ценности, а каковы ваши, Мишель?", "В Грузии должны проходить только военные парады".

У гостиницы была мобилизована полиция.

Президент Шарль Мишель прибыл в Батуми в воскресенье вечером. Он примет участие в ежегодной Международной конференции "Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона". В конференции также примут участие президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду.

Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.

Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами.

Шарль Мишель с утра провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, лидерами оппозиции, премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

16 июля в Тбилиси на опрос в полицию были вызваны лидеры НПО и священнослужители, которые выступают против ЛГБТ-сообщества – протоиерей Спиридон Цкипуришвили, основатель движения "Альтернатива для Грузии" Константин Моргошия, лидеры общественного движения "Нравственность" Гурам и Александр Палавандишвили, члены информационной платформы "Альт-инфо", лидер группы "Грузинская идея" Леван Чичиуа. Им задавали вопросы по событиям в Тбилиси 5-6 июля, когда были избиты 53 представителя СМИ, разгромлены офисы НПО "Тбилиси Прайд" и "Стыдно".

До опроса в полиции в домах и офисах организаторов контракции против ЛГБТ-сообщества прошли обыски. Однако организаторы контракций 5-6 июля в Тбилиси не были задержаны.

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