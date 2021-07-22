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Военнослужащие в ходе обучения на военной базе Минобороны Грузии

Усиление обороноспособности Грузии – что в планах правительства на ближайшие десять лет?

photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Оборона Грузии (200)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210722/252391642/Usilenie-oboronosposobnosti-Gruzii--chto-v-planakh-pravitelstva-na-blizhayshie-desyat-let.html

В презентации десятилетнего плана Минобороны Грузии принял участие премьер-министр, в недавнем прошлом министр обороны страны Ираклий Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Задача правительства Грузии на ближайшие годы уделить максимальное внимание развитию и усилению Сил обороны, а также укреплению обороноспособности страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации 10-летнего плана министерства обороны.

По инициативе премьера, в рамках десятилетнего плана правительства Грузии все министерства поочередно представляют видения и планы мероприятий своих ведомств.

Первый замминистра обороны Грузии Лела Чиковани и замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс
photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
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Презентация плана развития оборонного ведомства состоялась за несколько месяцев до местных выборов, которые являются решающими для правящей партии. Если "Грузинская мечта" наберет на них менее 43% голосов, страну ждут внеочередные парламентские выборы.

"Нашей отправной точкой и нашей задачей было создание нового видения, документа, который не будет подвергаться постоянным изменениям и не будет зависеть от индивидуальных видений министров, но это будет видение, разработанное армией, обороной, документ, которому должен будет следовать любой министр и политическое руководство", - сказал Гарибашвили.

В свою очередь, министр обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе заявил, что реализация 10-летнего плана выведет Силы обороны на качественно новый уровень.

"Развитие нашей армии должно основываться на новейших подходах к централизованному планированию и децентрализованному исполнению; к управлению задачами; тактике действий небольших подразделений; синхронизации обычных и нетрадиционных методов ведения боя", - сказал Бурчуладзе.

Грузинские военные перед отправкой в Афганистан
photo: Ministry of Defence of Georgia / FB
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План Минобороны направлен на создание подразделений, оснащенных современной техникой и вооружением, способных эффективно реагировать на угрозы.

В рамках долгосрочного плана развития министр сделал акцент на шагах, необходимых для усиления боеспособности армии, рассказал о способах решения проблем безопасности, обновления вооружения и техники, усиления авиационных, разведывательных и артиллерийских возможностей, приближения к стандартам НАТО, улучшения инфраструктуры и социальных условий, управления целями и тактике действий малых подразделений.

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Темы:
Оборона Грузии (200)
Теги:
Минобороны Грузии, Грузия

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