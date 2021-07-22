Патриархия Грузии разрешила не пускать журналистов на территорию храмов

За вмешательство в богослужение в Грузии предусмотрена уголовная ответственность, напоминает пресс-служба Патриархии

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Настоятели храмов имеют право не давать интервью телеканалам и, в случае нарушения их прав, обращаться в полицию, говорится в заявлении пресс-службы Патриархии Грузии.

"Отдельные лица или настоятели храмом могут обратиться письменно к руководству того или иного телеканала и сообщить, что они не хотят коммуникации с журналистами этого СМИ, так как для этого существуют сдерживающие обстоятельства, также целесообразно разместить заявление и у входа во двор храма", - говорится в заявлении.

Патриархия подчеркивает, что в случае невыполения требования со стороны телеканала, следует обратиться в полицию, которая обязана ограничить перемещение журналистов по территории храма.

Патриархия Грузия также напоминает, что существует уголовная ответственность за вмешательство в богослужение, а по закону любой гражданин Грузии защищен от физического и психологического насилия, нежелательной коммуникации и преследования.

Причиной такого заявления Патриархия Грузии называет обострившуюся после событий 5-6 июля обстановку в СМИ.

"Особо языком ненависти отличаются "Мтавари архи", "ТВ Пирвели" и "Формула", в эфире которых прямо и откровенно идет оскорбление Патриархии Грузии, Католикоса-Патриарха, настоятелей храмов, священнослужителей и паствы, также слышны угрозы и призывы к расправе", - говорится в заявлении Патриархии.

При этом Патриархия отмечает, что журналисты этих телеканалов вместо объективного освещения информации озвучивают предвзятое мнение и безосновательные обвинения, искажают факты и пытаются вывести из равновесия респондента, а после выпускают такие сюжеты, которые показывают священнослужителей в роли насильников.

"Определенные перегибы в поведении отдельных духовных лиц действительно имели место, но целенаправленно ведется обобщение частных случаев и акцентирование общего проявления насилия со стороны всех священнослужителей", - отмечается в заявлении.

При этом Патриархия Грузии обвинила журналистов в том, что они не уличают организаторов недели "Тбилиси прайд" в поддержку прав ЛГБТ и не говорят об оказываемом теми психологическом насилии и их провокационных заявлениях и действиях.

Кроме того, Патриархия обвинила журналистов в использовании дворов храмов как места для оскорблений и политических дебатов.

"Они также не стесняются врываться в личное пространство обычных граждан без их желания и ставят людей в неудобное положение", - говорится в заявлении.

Также Патриархия обвинила журналистов в нарушении прав этики, психологическом насилии и посягательстве на гражданский мир.

Очередной кризис в Грузии начался после 5 июля — в этот день запланированный в Тбилиси "Марш достоинства" в защиту прав ЛГБТ-сообщества сорвался из-за действий противников ЛГБТ.

Они заняли территорию у здания парламента и станции метро "Руставели". Сначала противники ЛГБТ уничтожили палатки активистов оппозиции у парламента, а после перенесли свою агрессию на журналистов, работающих на месте.

В беспорядках пострадали 55 человек, из которых 53 журналисты. По информации МВД, всего противники ЛГБТ находились на 20 локациях, где работали 3,2 тысячи полицейских, которые сделали все возможное для обеспечения безопасности.

Теперь оппозиционные СМИ требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, а сам Гарибашвили и правящая партия объявили бойкот этим СМИ.

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