"Вы - партийные активисты" – Гарибашвили сказал журналистам, что о них думает

Терпению Ираклия Гарибашвили пришел конец – несколько дней он воздерживался вступать в открытый конфликт с журналистами, но сегодня решил сказать им в лицо все, что о них думает

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил представителей части СМИ в проведении "узкопартийных интересов".

В пятницу между главой грузинского государство и журналистами оппозиционных каналов разразился настоящий конфликт. Все началось после того, как Гарибашвили вышел к представителям прессы по окончанию презентации 10-летнего плана министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, чтобы сделать комментарии.

Однако журналисты начали задавать ему вопросы по событиям 5 июля, а не по теме. В тот день запланированный в Тбилиси "Марш достоинства" в защиту прав ЛГБТ-сообщества сорвался из-за действий противников ЛГБТ. После срыва марша они перенесли свою агрессию на журналистов и начали нападать на них. Всего от действий противников ЛГБТ пострадали 53 журналиста.

"Вы должны положить конец этой лжи и насилию. В этом случае я говорю с теми людьми, кто вами управляет. К сожалению, телевидения превратились в подразделения партийных организаций. Вся та фальшь, которую мы видели последние дни, организована только ради узкопартийных интересов", – сказал Гарибашвили журналистам.

При этом премьер отметил, что все причастные к беспорядкам 5 июля лица уже наказаны.

"Все насильники наказаны, все насильники пойманы. Во время прежней власти насильником выступало государство. Вы представляете "Национальное движение" (бывшая правящая партия). Во время Саакашвили государство оказывало насилие на телевидение, на бизнес, на граждан, на всех. А сейчас если на улице происходит насилие, государство пресекает его и наказывает насильников. Это главное", – отметил Гарибашвили.

Глава грузинского правительства также обратился к журналисту телеканала "Формула":

"Сейчас вы применяете насилия против меня. Это насилие и агрессия. Вы зря занимаете свое место, вы должны быть в партии, на передовой линии. Хочу видеть вас в парламенте. Вы обыкновенный партийный активист", – сказал Гарибашвили.

По последним данным, МВД Грузии задержано 28 человек, участвовавших в беспорядках 5 июля.

Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

Точная причина смерти станет известна только после завершения экспертизы. Однако, исходя из предварительных данных химического анализа, МВД Грузии не исключает, что причиной его смерти стала передозировка наркотическими препаратами.

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс. Журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм и требуют наказать всех виновных, в первую очередь организаторов беспорядков 5 июля.

Требования медиа поддерживает оппозиция. Негативно массовую расправу с журналистами оценили и международные партнеры Грузии.

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