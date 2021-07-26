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Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год

Попытка №3: парламент Грузии вновь провалил выборы главы ЦИК

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (353)
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Sputnik Грузия
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После трех неудачных попыток у парламента Грузии остается один шанс – выбрать председателя Центризбиркома 3/5 голосов депутатского состава сроком на шесть месяцев

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Выбрать председателя Центральной избирательной комиссии все еще не удается – ни один из представленных кандидаты в третий раз не смог набрать в парламенте нужное количество голосов.

В результате голосования на внеочередном пленарном заседании один из кандидатов Георгий Каландаришвили получил 81 голос вместо 90, против были семь депутатов. Второй кандидат – Георгий Сантуриани смог набрать всего три голоса за, а против проголосовали восемь членов законодательного органа.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
Парламент Грузии повторно провалил избрание главы ЦИК Грузии

После провала избрания главы ЦИК на пять лет, парламент сможет избрать председателя Центризбиркома только на полгода.

Согласно принятым в Избирательный кодекс Грузии поправкам, для утверждения председателя ЦИК Грузии на полный срок необходимо согласие 2/3 депутатов парламента из 150, а после – 3/5. Если этого не происходит, то парламент Грузии проводит  голосование для утверждения председателя на 6 месяцев. Для этого необходимо согласие 76 депутатов из 150.

Поправки по поводу избрания главы ЦИК Грузии были приняты в результате соглашения между властью и оппозицией при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

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Темы:
Парламент Грузии (353)
Теги:
ЦИК Грузии, Парламент Грузии, Грузия

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