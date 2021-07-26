Компенсации врачам-героям - в парламенте Грузии приступили к разработке законопроекта

В период пандемии более ста врачей стали жертвами коронавируса, 33% всего медперсонала в стране переболели COVID-19, спасая пациентов, - их самоотверженный труд должен быть оценен

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Над законопроектом о выдаче компенсации в случае смерти или нанесения вреда здоровью врача будет работать специально созданная в парламенте Грузии группа.

Решение о создании такой рабочей группы принял парламентский комитет по вопросам здравоохранения и социальной защите на заседании в понедельник.

Законодательная инициатива принадлежит общественному движению "Справедливая медицина".

По словам председателя комитета Дмитрия Хундадзе, во время пандемии медперсоналу приходится работать в зоне высокого риска и регулирование данного вопроса на законодательном уровне будет справедливым решением.

"Подобные законодательные изменения мы приняли в отношении спасателей, пожарных, полицейских. По логике вещей, соответствующее решение должно быть принято и в отношении медработников", - заявил Хундадзе.

По его словам, законодательное предложение хорошее, но нужно создать рабочую группу, которая займется его законодательным оформлением. Хундадзе сообщил, что в этот процесс включатся все компетентные ведомства - Минздрав Грузии, министерство финансов и другие структуры.

Дмитрий Хундадзе призвал подключиться к работе над законопроектом и оппозицию.

"Это надпартийная и аполитичная тема, поэтому давайте вместе постараемся принять правильное, справедливое и, по-моему, обязательное и своевременное решение", - подчеркнул Хундадзе.

С начала пандемии в Грузии из-за коронавируса скончались более ста врачей, а 33% были инфицированы.

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