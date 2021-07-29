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Шарль Мишель и Саломе Зурабишвили. Неформальная встреча

Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Евросовета

photo : press-service of the President of Georgia
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (567)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210729/252451141/Salome-Zurabishvili-vstretilas-s-prezidentom-Evrosoveta.html

Неформальная встреча президента Грузии и президента Европейского совета состоялась накануне во Франции

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Информация об этом опубликована на официальном сайте главы грузинского государства.

"Президент Грузии и президент Европейского совета Шарль Мишель провели неформальную встречу, на которой обсудили развивающиеся в Грузии события", – сообщается на странице Зурабишвили в Facebook.

Ираклий Кобахидзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции
© Sputnik / STRINGER
"Грузинская мечта" вышла из соглашения Шарля Мишеля

Встреча состоялась накануне во Франции, после того, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила о выходе из соглашения Шарля Мишеля от 19 апреля.

Подробности встречи не сообщаются.

С выходом из "соглашения Мишеля" власти Грузии отказываются от назначения досрочных парламентских выборов в случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.

Говоря о причинах выхода из договора, в "Грузинской мечте" заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.

При этом в "Грузинской мечте" подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы. Таким образом, в "Грузинской мечте" считают, что соглашение "выполнило свою миссию и исчерпало себя", спустя 100 дней с момента инициирования.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (567)
Теги:
Евросоюз, Президент Грузии, Грузия

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