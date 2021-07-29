Решение "Грузинской мечты" усиливает политическую нестабильность – посольство США

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Соединенные Штаты Америки глубоко встревожены и озабочены односторонним решением партии "Грузинская мечта" выйти из соглашения от 19 апреля, говорится в заявлении посольства США в Грузии.

Как отмечено в заявлении, из девяти избранных в парламент партий по меньшей мере сто пятнадцать парламентариев от шести подписали соглашение и пообещали добросовестно работать над уменьшением глубокой поляризации, которая препятствует демократическому прогрессу в Грузии.

"Опасения Вашингтона все больше усиливаются по поводу повторных шагов назад на пути Грузии к демократическому будущему. Все подписавшие стороны должны нести ответственность за свои обязательства в рамках соглашения, в то время как мы продолжаем настаивать на том, чтобы все стороны подписали и полностью соблюдали соглашение", – отмечено в заявлении.

Односторонний выход "Грузинской мечты" из соглашения посольство США называет "еще одним отклонением от содержания и духа переговоров", в которых участвовала "Грузинская мечта", а также от подписанного ею соглашения.

"Данное решение правящей партии только усиливает политическую нестабильность в стране и ставит под сомнение приверженность "Грузинской мечты" к достижению демократических целей, тех целей, которые партия сама определила для Грузии", – говорится в заявлении.

Интересы Грузии будут лучше защищены, если конкретные вопросы судебной, конституционной и избирательной реформы, договоренность по которым достигнута, будут реализованы на основе многостороннего консенсуса, а не в результате односторонних действий одной партии, отмечено в заявлении посольства.

"Своевременный прогресс в реализации этих реформ – самый ответственный способ положить конец циклу политического кризиса в Грузии, и этот прогресс по-прежнему имеет решающее значение для евроатлантического будущего Грузии. Действия, вызывающие дестабилизацию и раскол, приносят пользу только тем, кто стремится подорвать стабильность и успех грузинской демократии", – отмечено в заявлении.

Посольство подчеркивает, что соглашение является полезным путеводителем по важным реформам, необходимым для укрепления демократических институтов Грузии, снижения политизации судебной системы, улучшения избирательной системы, перераспределения власти в парламенте и укрепления верховенства закона.

"Эти реформы, которые должны стать результатом инклюзивного многостороннего процесса, остаются безотлагательными и необходимыми. Мы призываем все стороны, в том числе "Грузинскую мечту", работать вместе и добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, которые чрезвычайно важны для своевременной интеграции Грузии в семью европейских наций", – отмечено в заявлении.

Накануне "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения президента Европейского совета Шарля Мишеля. С выходом из "соглашения Мишеля" власти Грузии отказываются от назначения досрочных парламентских выборов в случае, если этой осенью на местных выборах правящая партия не наберет 43%.

Говоря о причинах выхода из договора, в "Грузинской мечте" заявили, что до сих пор документ не подписали более половины оппозиционных депутатов, включая крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", однако международные партнеры оставляют этот факт без реагирования.

При этом в "Грузинской мечте" подчеркнули, что основные требования соглашения выполнены – из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгий Руруа и председатель ЕНД Ника Мелия, а в стране начаты масштабные реформы. Таким образом, в "Грузинской мечте" считают, что соглашение "выполнило свою миссию и исчерпало себя", спустя 100 дней с момента инициирования.

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