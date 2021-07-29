Большинство оппозиционных партий Грузии решили остаться в парламенте

Оппозиционные партии почти сутки вели консультации по поводу ответных шагов на действия правящей партии

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Большинство оппозиционных партий приняли решение не отказываться от депутатских мандатов из-за решения правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Грузинская мечта" накануне заявила об аннулировании соглашения с оппозиционными партиями, подписанного при посредничестве президент Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля. Причиной своего решения в правящей партии назвали невыполнение обязательств второй стороной.

Оппозиционные партии почти сутки вели консультации по поводу ответных шагов на действия правящей партии.

В итоге от парламентских мандатов приняли решение отказаться только лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зура Джапаридзе, представитель Республиканской партии Тамар Кордзаия и лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Однако при этом, остальные депутаты "Нацдвижения" останутся работать в парламенте.

"Я попросил членов своей команды остаться формально в парламенте, чтобы заставить "Грузинскую мечту" до конца довести вопрос перехода на пропорциональную систему выборов в парламент", - сказал Мелия.

Речь идет о планируемых поправках в Конституцию Грузии, согласно которым проходной барьер на будущих выборах должен снизиться до 2%, а сами выборы должны проводиться исключительно по пропорциональной системе.

Для того чтобы принять поправки, необходимо согласие 113 депутатов. Между тем у "Грузинской мечты" всего 84 места в парламенте, и голоса остающихся в парламенте 31 депутата "Нацдвижения" могут стать решающими.

Не собирается покидать парламент и партия "Лело для Грузии".

"Мы вошли в парламент, чтобы добиться досрочных выборов и осуществить законодательные поправки, которые предусмотрены в соглашении Шарля Мишеля. Пока эта цель не будет достигнута, мы будем в парламенте. Мы продолжим борьбу для принятия поправок в Конституцию", - сказал лидер партии Бадри Джапаридзе.

Остается в парламенте и партия "Стратегия Агмашенебели".

"Мы не рассматриваем вопрос о том, чтобы покинуть парламент", - сказала депутат от партии Теона Акубардия.

Остаются в законодательном органе и депутаты от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии".

"Мы считаем, что бойкот парламента не принесет результатов, и планируем создать правящей партии максимальный дискомфорт, находясь в парламенте", - сказал депутат от партии Бека Лилуашвили.

Несмотря на фактически единогласное решение оппозиции остаться в парламенте, вопрос, будут ли приняты поправки в Конституцию, остается открытым.

В правящей партии уже заявили, что все предусмотренные соглашением от 19 апреля законодательные инициативы будут приняты только в том случае, если "Грузинская мечта" посчитает нужным это сделать.

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