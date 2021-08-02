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Центральная Избирательная комиссия Грузии

Депутаты соберутся на внеочередную сессию для выборов председателя ЦИК Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (40)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210802/252480942/Deputaty-soberutsya-na-vneocherednuyu-sessiyu-dlya-vyborov-predsedatelya-TsIK-Gruzii.html

Голосование по избранию председателя ЦИК было провалено трижды – ни один из двух представленных президентом кандидатов не получил одобрение необходимого числа депутатов

ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. Парламент Грузии выберет председателя и двух профессиональных членов ЦИК на внеочередном пленарном заседании в понедельник, 2 августа.

Голосование по избранию председателя Центральной избирательной комиссии было провалено трижды – ни один из двух представленных президентом Грузии кандидатов не смог получить одобрение необходимого числа депутатов.

Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год
© Sputnik / STRINGER
Попытка №3: парламент Грузии вновь провалил выборы главы ЦИК

Согласно принятым в Избирательный кодекс Грузии поправкам, для утверждения председателя ЦИК Грузии на полный срок (пять лет), необходимо согласие 2/3 депутатов парламента из 150, а после – 3/5. Если этого не происходит, то парламент Грузии проводит голосование для утверждения председателя на шесть месяцев. Для этого необходимо согласие 76 депутатов из 150.

Теперь после избрания председатель и члены ЦИК будут занимать эту должность в течение шести месяцев.

Правящая команда поддерживает кандидатуру Георгия Каландаришвили в качестве председателя ЦИК, а также Гии Цацашвили и Майи Заридзе в качестве двух членов комиссии.

Поправки по поводу избрания главы ЦИК Грузии были приняты в результате соглашения между властью и оппозицией при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (40)

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