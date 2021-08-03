Выборы 2021: оппозиция в ближайшие дни назовет своих кандидатов в регионах

В стане оппозиции не исключают, что где-то будут выдвинуты общие кандидаты, а где то у конкретной партии может быть свой представитель

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Оппозиция в ближайшие дни представит кандидатов в мажоритарии на выборах в местные совещательные органы – сакребуло, заявил представитель "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

Выборы депутатов в совещательные органы, как и выборы мэров, пройдут в Грузии 2 октября.

"Мы уже начали кампанию в Тбилиси и ближайшие дни начнем ее в регионах. Мы назовем своих кандидатах в мажоритарии в регионах. Это будут кандидаты как от "Нацдвижения", так и от других оппозиционных партий", – сказал Удумашвили.

По его словам, в ряде регионов кандидаты будут общими и согласованными с оппозицией.

На выборах жители 64 городов и районов будут выбирать мэров городов и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Предвыборная кампания стартовала 2 августа.

На сегодняшний день правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила уже всех кандидатов в мэры и мажоритарных кандидатов в Тбилиси. Оппозиция пока назвала только кандидата в мэры Тбилиси и кандидата на пост председателя городского сакребуло.

В предвыборную гонку пока включились не все партии. ЦИК только начинает принимать заявки от партий и регистрировать их для участия в выборах.

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