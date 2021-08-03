Лидер "Альянса патриотов Грузии" готова ехать в Москву после письма Путину

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Лидер оппозиционной партии Грузии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили готова ехать в Москву, чтобы провести встречи по поводу письма партии президенту России Владимиру Путину.

"Альянс патриотов Грузии" обратился за помощью к президенту России>>

Ранее Ирма Инашвили опубликовала текст открытого письма на своей странице в Facebook. Основной посыл письма – высказать мнение той части населения Грузии, которая настроена за открытый диалог и добрососедство с Россией.

"Да – мы обратились с открытым письмом к президенту Российской Федерации; да – мы готовы к диалогу на всех уровнях, и это письмо подписано очень влиятельными людьми, которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет. В нем депутаты, генералы, и все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, все они видели войну", - сказала Инашвили журналистам.

При этом она отметила, что готова лично отправиться в Москву для диалога.

"Да, я поеду, встречусь с депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности для защиты нашей страны. Мы идем тем путем, который принесет благо нашей стране",- сказала Инашвили.

Также лидер "Альянса патриотов" рассказала и о дальнейших планах партии.

"Наши действия должны быть абсолютно осознанными, спокойными, разумными, конструктивными и полезными нашей стране. Если отношения не будут основываться на взаимопонимании, уважении, не будет восстановлено доверие между нами и Россией, мы не добудем мира для нашей страны. Это наша позиция, мы говорим об этом последние четыре года и за это продолжим борьбу",- сказала Инашвили.

Партия "Альянс патриотов Грузии" была создана в декабре 2012 года. В 2014 году ее лидер Ирма Инашвили на выборах мэра Тбилиси показала четвертый результат, набрав 4,72%. На парламентских выборах 2016 года партия набрала 5,01% и попала в парламент, а на выборах 2020 набрала 3,14%.

Однако лидеры партии отказались входить в парламент, считая выборы сфальсифицированными. При этом четверо депутатов из списка партии покинули "Альянс" и вошли в парламент Грузии, создав политическую группу "Европейские социалисты".

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