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Георгий Гахария в зугдидском офисе своей партии За Грузию

Партия Гахария представила своего первого кандидата в мэры

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (56)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210805/252513972/Partiya-Gakhariya-predstavila-svoego-pervogo-kandidata-v-mery-.html

Первым кандидатом от партии Гахария стал Гия Цецхладзе – бывший советник губернатора Гурии и бывший чиновник

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Партия экс-премьер министра Георгия Гахария "Для Грузии" начала представление кандидатов в мэры с Озургети.

Партия "Для Грузии" была сформирована в июне этого года бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария. Основное ядро партии составляют бывшие чиновники, работающие в разных ведомствах.

Первым кандидатом от партии Гахария стал Гия Цецхладзе – бывший советник губернатора Гурии и бывший чиновник. По версии СМИ, его кандидатуру на пост мэра Озургети рассматривала и правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Озургети для нашей партии отличается тем, что нам не пришлось думать, кто будет нашим лицом и нашим кандидатом. Его вы все знаете – он олицетворение добросовестного чиновника, который давно служит своей стране. Для меня большая честь, что он сегодня с нами", - сказал Гахария в Озургети.

На сегодняшний день официально в предвыборной гонке за пост мэра Озургети, помимо Цецхладзе, участвует только один кандидат от "Грузинской мечты" - Автандил Талаквадзе.

Акция протеста у здания Парламента Грузии. Архивное фото
© Sputnik / STRINGER
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Официально регистрация кандидатов в мэры завершится 8 сентября. Своих кандидатов могут представить как партии, так и инициативные группы.

Сами выборы пройдут 2 октября. На них выиграет тот кандидат, который получит более половины голосов избирателей.

Основная конкуренция на выборах, по прогнозам экспертов, развернется между "Грузинской мечтой" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение". Между тем, ряд экспертов делает ставку и на партию Гахария как альтернативную силу на этих выборах.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (56)

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