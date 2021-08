Как оппозиция будет добиваться досрочных выборов в парламент Грузии

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинские оппозиционные парии готовят план для назначения в Грузии досрочных парламентских выборов после выборов в органы местной власти – от акций протеста до международного давления.

Тема досрочных парламентских выборов в Грузии муссируется с ноября 2020 года, когда оппозиция начала акции протеста из-за фальсификации парламентских выборов, что привело страну к политическому кризису.

В апреле правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подписала соглашение с оппозицией, согласно которому выборы должны были быть назначены в том случае, если власть не получит поддержки более 43% избирателей на местных выборах. Однако в конце июля прямо перед началом предвыборной гонки "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения.

"Пока нет никакой политической данности для назначения внеочередных выборов", - сказал член правящей партии Гурам Мачарашвили.

Ранее эту же мысль озвучил и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, заявив, что соглашение с оппозицией аннулировано и, соответственно, его условия по назначению досрочных выборов в ближайшее время не будет.

В целом в "Грузинской мечте" уверены в своей победе на выборах в органы местной власти. По мнению представителей партии, "Грузинская мечта" рассчитывает как минимум на улучшенный результат парламентских выборов 2020 года, тогда партия получила 908 тысяч голосов и выиграла с результатом 48,2%.

В самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которая на сегодняшний день является главным конкурентом "Грузинской мечты" по всем опросам, уверены, что планам "Грузинской мечты" сохранить власть до 2024 года не суждено сбыться.