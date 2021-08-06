Как оппозиция будет добиваться досрочных выборов в парламент Грузии

Правящая партия аннулировала соглашение с оппозицией, в одном из пунктов которого были оговорены условия назначения досрочных выборов

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Грузинские оппозиционные парии готовят план для назначения в Грузии досрочных парламентских выборов после выборов в органы местной власти – от акций протеста до международного давления.

Тема досрочных парламентских выборов в Грузии муссируется с ноября 2020 года, когда оппозиция начала акции протеста из-за фальсификации парламентских выборов, что привело страну к политическому кризису.

В апреле правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подписала соглашение с оппозицией, согласно которому выборы должны были быть назначены в том случае, если власть не получит поддержки более 43% избирателей на местных выборах. Однако в конце июля прямо перед началом предвыборной гонки "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения.

"Пока нет никакой политической данности для назначения внеочередных выборов", - сказал член правящей партии Гурам Мачарашвили.

Ранее эту же мысль озвучил и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, заявив, что соглашение с оппозицией аннулировано и, соответственно, его условия по назначению досрочных выборов в ближайшее время не будет.

В целом в "Грузинской мечте" уверены в своей победе на выборах в органы местной власти. По мнению представителей партии, "Грузинская мечта" рассчитывает как минимум на улучшенный результат парламентских выборов 2020 года, тогда партия получила 908 тысяч голосов и выиграла с результатом 48,2%.

Планы на победу

В самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которая на сегодняшний день является главным конкурентом "Грузинской мечты" по всем опросам, уверены, что планам "Грузинской мечты" сохранить власть до 2024 года не суждено сбыться.

"Грузинской мечте" придется назначить досрочные выборы. Так как это решает не власть, а народ, и предстоящие выборы как раз покажут, хочет ли население досрочных выборов", - сказала один из лидеров "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе.

При этом она отметила, что уверена, что досрочные выборы в Грузии состоятся.

Что касается планов, как "Грузинскую мечту" можно заставить назначить выборы, тут мнения в оппозиции разошлись.

Так лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе видит выход в объединении оппозиции.

"Нашей главной задачей должна стать победа на выборах и назначение досрочных выборов в 2022 году, пора обществу мобилизоваться, а партиям объединиться", - сказал Хазарадзе.

А вот партия "Стратегия Агмашенебели" видит выход в давлении со стороны международных партнеров.

"Если "Грузинская мечта" не получит 43% процентов на местных выборах, тогда мы найдем пути для проведения в 2022 году досрочных выборов в парламент, в том числе при участии международных партнеров", - сказал представитель партии Серго Чихладзе.

Между тем лидер "Лейбористской партии" Шалва Нателашвили считает, что самое большое давление на "Грузинскую мечту" окажут акции протеста.

"Досрочные парламентские выборы будут назначены только в том случае, если народ выйдет на улицы, а Запад наложит санкции", - сказал Нателашвили.

photo : press-service of the Tbilisi City Hall Грузинская мечта и боль Европы

Однако не все в оппозиции видят выход из ситуации в самих досрочных выборах.

"Мы не против досрочных выборов, но если их не будет, мы не будем говорить, что это конец… Главная задача сейчас сконцентрироваться на предстоящих выборах и провести как можно оппозиционных депутатов в сакребуло (местные совещательные органы)", - сказал представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов сакребуло. Проходной барьер для партий на этих выборах составляет в Тбилиси – 2,5% , в районах – 3%.

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