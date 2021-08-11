Бывший замглавы СГБ Грузии ушел в политику

В оппозиции возвращение Гогашвили в политику расценили как очередной трюк правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Бывший заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Сосо Гогашвили будет бороться на выборах в органы местной власти вместе с "Народной партией".

Выборы мэров и депутатов местных совещательных органов пройдут в Грузии 2 октября. Всего в предвыборной гонке принимают участие 50 партий.

"Я принял решение вернуться в "Народную партию", где я получил первый политический опыт и где до сих пор жива национальная идея и идеалы", - написал Гогашвили на своей странице в соцсети Facebook.

В оппозиции возвращение Гогашвили в политику расценили как очередной трюк власти и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардера Бидзины Иванишвили.

"Я уверен, что многие партии, в которых участвуют бывший премьер, бывший представитель СГБ и так далее, – очередной проект Иванишвили. Он хорошо понимает, что "Грузинская мечта" не сможет победить, и пытается разными уловками запутать избирателей", - заявил представитель "Нацдвижения" Давид Киркитадзе.

Между тем, эксперты предполагают, что основная борьба на выборах развернется между "Грузинской мечтой" и "Нацдвижением", а роль альтернативной третьей силы сыграет партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". По итогам всех последних опросов общественного мнения, эти три партии занимают первые места в рейтингах и делят между собой симпатии основной части избирателей.