Лидеры и аутсайдеры предвыборной гонки: "Грузинская мечта" провела собственный соцопрос

Опрос, проведенный "Грузинской мечтой", показал, что правящая партия лидирует среди других партий с большим отрывом

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Правящая политическая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила результаты собственного социологического опроса в преддверии выборов в местные органы власти.

Согласно результатам опроса, которые на брифинге представил секретарь партии по связям с общественностью Шалва Папуашвили, если на выборах мэра Тбилиси будут баллотироваться только два кандидата, Каха Каладзе ("Грузинская мечта") и Ника Мелия ("Единое национальное движение"), голоса между ними распределились бы следующим образом:

Каха Каладзе – 66,2%;

Ника Мелия – 33,8%.

Как отметил Папуашвили, опрос проводился методом прямого интервью со 2 по 8 августа. Было опрошено 3 446 респондентов. 79% от общего числа респондентов назвали предпочтительную политическую партию. Погрешность составляет 2,2%.

Согласно опросу, голоса распределились между партиями следующим образом:

"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 46,3%

"Единое национальное движение" – 23,3%

"Гирчи – больше свободы" – 5,3%

"Для Грузии" – 5,2%

"Граждане" – 3, 3%

"Стратегия Агмашенебели" – 2,3%

"Лело" – 2,3%

"Альянс патриотов Грузии" – 2,1%

"Европейская Грузия" – 1,4%

"Новый политический центр Гирчи" – 1,2%

"Лейбористская партия" – 0,9%

"Единая Грузия" – 0,8%

другие партии – 5,6%.

Папуашвили напомнил, что на парламентских выборах 2020 года "Грузинская мечта" получила 41,8 % голосов в Тбилиси.

"Соответственно, опрос показывает, что рейтинг нашей партии в столице за последнее время вырос на несколько процентов. Поэтому наше предположение о том, что мы можем получить более 50 процентов голосов по стране, вполне обосновано", – сказал Папуашвили.

Выборы мэров и депутатов сакребуло (горсовет) в Грузии пройдут 2 октября в 64 районах и городах страны.

На данный момент известны все кандидаты в мэры от правящей партии. "Грузинская мечта" приступила и к представлению мажоритарных кандидатов в районных и городские сакребуло.

Что касается оппозиции, то между партиями затянулись консультации по отбору кандидатов в мэры в регионах и будущего сотрудничества. На данный момент известен лишь один кандидат в мэры от партии "Для Грузии" в Озургети и два кандидата в мэры от оппозиции в Тбилиси.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.