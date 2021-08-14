Число кандидатов в мэры Тбилиси увеличилось: к гонке за пост подключилась Анна Долидзе

На сегодняшний день известны имена уже четырех кандидатов в мэры Тбилиси, их полный список ЦИК Грузии назовет 8 сентября

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Лидер партии "Для народа" Анна Долидзе подключилась к предвыборной гонке в качестве кандидата в мэры Тбилиси.

Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Чтобы стать мэром кандидат должен набрать не менее 50% голосов избирателей.

"От имени партии хочу представить кандидатуру основателя нашей партии, известную для нашего общества Анну Долидзе в качестве мэра Тбилиси", - сказал представитель партии Александр Ратишвили.

По словам Долидзе, ее задача – сделать Тбилиси городом для простого народа, где рядом со школами не будет бензоколонок, где родители смогут гулять с детьми в парках и где каждый житель будет чувствовать себя защищенно.

На сегодняшний день известны имена четырех кандидатов в мэры Тбилиси: действующий мэр Каха Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", Ника Мелия от части оппозиционных партий, Михаил Кумсишвили от "Лейбористкой партии" и Анна Долидзе.

Полный список кандидатов ЦИК Грузии назовет 8 сентября, когда завершится процесс регистрации.

Своих кандидатов на пост мэра могут представить как партии, так инициативные группы.

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