Выборы 2021 в Грузии: часть оппозиционных партий предлагает коалиционное правительство

Кандидатов поддержит и самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", которая не будет выдвигать своих мажоритарных кандидатов в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Три оппозиционные партии – "Гирчи – больше свободы", "Время" и "Европейская Грузия", разделили между собой места мажоритарных кандидатов в местный совещательный орган - сакребуло Тбилиси перед выборами.

Выборы в сакребуло Тбилиси пройдут 2 октября. Всего в сакребуло столицы 50 депутатов, из которых 10 выбираются голосованием в районах города, а 40 – голосованием за партии.

"Мы предлагаем обществу принять очень важное и, вероятно, историческое решение по поводу коалиционного правления, и наши мажоритарии являются явным признаком этого", - заявила кандидат в председатели сакребуло от части оппозиции ээээ, лидер партии "Время" Элене Хоштария.

При этом, она отметила, что этих кандидатов поддержит и самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", которая не будет выдвигать своих мажоритарных кандидатов в Тбилиси.

На сегодняшний день уже известны имена кандидатов в мажоритарии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основных конкурентов для оппозиции во главе с "Нацдвижением".

Район Кандидаты от оппозиции Кандидаты от "Грузинской мечты" Надзаладеви Бадри Григалашвили ("Гирчи – больше свободы") Ираклий Хеладзе Глдани Элене Хоштария

("Время") Конетантин Зарнадзе Чугурети Георгий Нониашвили ("Европейская Грузия") Зураб Чиквиладзе Мтацминда Тенгиз Киртадзе ("Гирчи – больше свободы") Зураб Абашидзе Исани Бесо Донадзе

("Европейская Грузия") Каха Лачубидзе Дидубе Ника Мосиашвили

("Гирчи – больше свободы") Гиви Чхартишвили Ваке Бату Кутелия

("Время") Георгий Ткемаладзе Крцаниси Тамаз Ахобадзе

("Время") Леван Джапаридзе Сабуртало Борис Куруа

("Гирчи – больше свободы") Автандил Цинцадзе Самгори Давид Жгенти

("Европейская Грузия") Реваз Сохадзе Для победы мажоритарному кандидату необходимо набрать не менее 40% голосов избирателей, пришедших на выборы. Для победы мажоритарному кандидату необходимо набрать не менее 40% голосов избирателей, пришедших на выборы.