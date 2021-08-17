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Элене Хоштария, Европейская Грузия

Выборы 2021 в Грузии: часть оппозиционных партий предлагает коалиционное правительство

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (84)
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Sputnik Грузия
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Кандидатов поддержит и самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", которая не будет выдвигать своих мажоритарных кандидатов в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Три оппозиционные партии – "Гирчи – больше свободы", "Время" и "Европейская Грузия", разделили между собой места мажоритарных кандидатов в местный совещательный орган - сакребуло Тбилиси перед выборами. 

Выборы в сакребуло Тбилиси пройдут 2 октября. Всего в сакребуло столицы 50 депутатов, из которых 10 выбираются голосованием в районах города, а 40 – голосованием за партии. 

"Мы предлагаем обществу принять очень важное и, вероятно, историческое решение по поводу коалиционного правления, и наши мажоритарии являются явным признаком этого", - заявила кандидат в председатели сакребуло от части оппозиции ээээ, лидер партии "Время" Элене Хоштария. 

При этом, она отметила, что этих кандидатов поддержит и самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", которая не будет выдвигать своих мажоритарных кандидатов в Тбилиси.

На сегодняшний день уже известны имена кандидатов в мажоритарии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основных конкурентов для оппозиции во главе с "Нацдвижением".

Район  Кандидаты от оппозиции  Кандидаты от "Грузинской мечты"
Надзаладеви Бадри Григалашвили

("Гирчи – больше свободы")

  Ираклий Хеладзе
Глдани

Элене Хоштария
("Время") 

 Конетантин Зарнадзе
 Чугурети  Георгий Нониашвили

("Европейская Грузия")

 Зураб Чиквиладзе
Мтацминда Тенгиз Киртадзе

("Гирчи – больше свободы")

  Зураб Абашидзе
 Исани

Бесо Донадзе
("Европейская Грузия")

  Каха Лачубидзе
Дидубе Ника Мосиашвили
("Гирчи – больше свободы")		 Гиви Чхартишвили
Ваке

Бату Кутелия
("Время")

 Георгий Ткемаладзе
Крцаниси Тамаз Ахобадзе
("Время")		 Леван Джапаридзе
Сабуртало  Борис Куруа
("Гирчи – больше свободы")		 Автандил Цинцадзе
Самгори Давид Жгенти
("Европейская Грузия")		 Реваз Сохадзе
Для победы мажоритарному кандидату необходимо набрать не менее 40% голосов избирателей, пришедших на выборы. 
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (84)
Теги:
местные выборы, Грузия

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