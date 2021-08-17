Выборы 2021 в Грузии: часть оппозиционных партий предлагает коалиционное правительство

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Три оппозиционные партии – "Гирчи – больше свободы", "Время" и "Европейская Грузия", разделили между собой места мажоритарных кандидатов в местный совещательный орган - сакребуло Тбилиси перед выборами.
Выборы в сакребуло Тбилиси пройдут 2 октября. Всего в сакребуло столицы 50 депутатов, из которых 10 выбираются голосованием в районах города, а 40 – голосованием за партии.
"Мы предлагаем обществу принять очень важное и, вероятно, историческое решение по поводу коалиционного правления, и наши мажоритарии являются явным признаком этого", - заявила кандидат в председатели сакребуло от части оппозиции ээээ, лидер партии "Время" Элене Хоштария.
При этом, она отметила, что этих кандидатов поддержит и самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", которая не будет выдвигать своих мажоритарных кандидатов в Тбилиси.
На сегодняшний день уже известны имена кандидатов в мажоритарии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основных конкурентов для оппозиции во главе с "Нацдвижением".
|Район
|Кандидаты от оппозиции
|Кандидаты от "Грузинской мечты"
|Надзаладеви
|Бадри Григалашвили
("Гирчи – больше свободы")
|Ираклий Хеладзе
|Глдани
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Элене Хоштария
|Конетантин Зарнадзе
|Чугурети
| Георгий Нониашвили
("Европейская Грузия")
|Зураб Чиквиладзе
|Мтацминда
|Тенгиз Киртадзе
("Гирчи – больше свободы")
|Зураб Абашидзе
|Исани
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Бесо Донадзе
|Каха Лачубидзе
|Дидубе
|Ника Мосиашвили
("Гирчи – больше свободы")
|Гиви Чхартишвили
|Ваке
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Бату Кутелия
|Георгий Ткемаладзе
|Крцаниси
|Тамаз Ахобадзе
("Время")
|Леван Джапаридзе
|Сабуртало
| Борис Куруа
("Гирчи – больше свободы")
|Автандил Цинцадзе
|Самгори
|Давид Жгенти
("Европейская Грузия")
|Реваз Сохадзе