Заместитель главы МИД подчеркнул, что Грузия не собирается принимать беженцев из Афганистана и этот вопрос не обсуждается

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Шесть граждан Грузии вернулись из Афганистана на родину - ночью в международном аэропорту Тбилиси приземлился специальный рейс из Венгрии.

По данным МИД Грузии, в результате активной работы грузинской стороны с венгерской стороной шесть граждан Грузии, которые находились в Афганистане по частному контракту и работали в американской компании, выехали в Грузию на венгерском борту.

По словам замминистра иностранных дел Александра Хвтисиашвили, основная проблема - это передвижение граждан Грузии в Кабуле и их прибытие в аэропорт.

"Осталось 16 наших граждан, мы активно работаем над тем, чтобы доставить их из города в аэропорт, который контролируется американскими и британскими, а также турецкими военными. Мы работаем с партнерами, из Кабула запланированы десятки рейсов", - заявил Хвтисиашвили журналистам.

Кроме того, по его словам, ведется работа и по отправке самолета из Грузии в Афганистан, как только страна получит на это разрешение

Замминистра отметил, что на прибывшем в Тбилиси самолете прилетели граждане других европейских стран, которые уже отправились другим самолетом к себе на родину.

При этом заместитель главы МИД подчеркнул, что Грузия не собирается принимать беженцев из Афганистана и этот вопрос не обсуждается.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Госдепартамент США распространил заявление, в котором призвали все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.

*Талибан - запрещенная в РФ террористическая организация