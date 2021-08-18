"Его ждут галстуки и тюрьма"- премьер о возвращении Саакашвили в Грузию

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет комфортно в грузинской тюрьме с коллекцией галстуков, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время предвыборной встречи с избирателями.

В августе 2008 года, во время "пятидневной войны", кадры, на которых тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, разговаривая по телефону, нервно жует галстук, обошли весь мир и были предметом бурного обсуждения в социальных сетях.

"Время таких клоунов, как Саакашвили, в стране закончилось, если он хочет приехать в страну, пусть приезжает – у нас есть большая коллекция галстуков для его встречи и его комфортного пребывания в тюрьме", - сказал Гарибашвили.

Сам Саакашвили, который находится в данный момент в Украине, в соцсетях развернул настоящую кампанию против Гарибашвили и правящей партии "Грузинская мечта".

В одном из последних постов он пообещал Гарибашвили и его партии – поражение на выборах в органы местной власти 2 октября.

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

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