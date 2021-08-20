"Альянс патриотов": Россия лучший партнер для Грузии, чем США

Грузинские власти не думают о том, что Грузия не в состоянии враждовать с Россией, и эта вражда может обернуться катастрофой для страны, считают в партии

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. На фоне поведения США в Афганистане Россия является лучшим партнером для Грузии, говорится в распространенном сегодня заявлении партии "Альянс патриотов Грузии".

В заявлении авторы проводят параллель между политикой Америки в Афганистане и в Грузии. Считают, что ждать от Штатов блага для страны не стоит.

"Если вдруг США по примеру Афганистана примут решение покинуть Грузию, то, естественно, они не будут считать себя ответственными ни за то, что было в прошлом, и ни за то, что будет в будущем. "Альянс патриотов Грузии" вновь и вновь призывает власти Грузии одуматься и осознать, что без сотрудничества с Россией будущее Грузии иллюзорно, и даже с региональными вызовами Грузия самостоятельно справиться не сможет", - говорится в заявлении партии.

При этом "Альянс патриотов" отмечает, что грузинские власти не думают о том, что Грузия не в состоянии враждовать с Россией, и эта вражда может обернуться катастрофой для Грузии.

"Вражда с Россией просто-напросто противоречит интересам Грузии", - отмечают в партии.

В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

* Террористическая организация, запрещенная в России