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Лидеры партии Альянс патриотов Давид Тархан-Моурави и Ирма Инашвили

"Альянс патриотов": Россия лучший партнер для Грузии, чем США

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Грузино-российские отношения (667)
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Sputnik Грузия
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Грузинские власти не думают о том, что Грузия не в состоянии враждовать с Россией, и эта вражда может обернуться катастрофой для страны, считают в партии

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. На фоне поведения США в Афганистане Россия является лучшим партнером для Грузии, говорится в распространенном сегодня заявлении партии "Альянс патриотов Грузии".

В заявлении авторы проводят параллель между политикой Америки в Афганистане и в Грузии. Считают, что ждать от Штатов блага для страны не стоит.

Ирма Инашвили
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"Альянс патриотов Грузии" о реакции Кремля на открытое письмо Путину

"Если вдруг США по примеру Афганистана примут решение покинуть Грузию, то, естественно, они не будут считать себя ответственными ни за то, что было в прошлом, и ни за то, что будет в будущем. "Альянс патриотов Грузии" вновь и вновь призывает власти Грузии одуматься и осознать, что без сотрудничества с Россией будущее Грузии иллюзорно, и даже с региональными вызовами Грузия самостоятельно справиться не сможет", - говорится в заявлении партии.

При этом "Альянс патриотов" отмечает, что грузинские власти не думают о том, что Грузия не в состоянии враждовать с Россией, и эта вражда может обернуться катастрофой для Грузии.

"Вражда с Россией просто-напросто противоречит интересам Грузии", - отмечают в партии.

В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

Московский Кремль
© photo: Sputnik / Tabyldy Kadyrbekov
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Темы:
Грузино-российские отношения (667)
Теги:
Грузия, Россия, США, Афганистан, Альянс патриотов Грузии

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