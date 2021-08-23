21:52 23 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6514
  • 100 RUB4.1944
  • USD3.1257
Поиск
Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом За заслуги

Зеленский наградил премьера Грузии орденом "За заслуги"

photo: press-service of the Government of Georgia / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Внешняя политика Грузии (659)
4810
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/17/252655149.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210823/252655187/Zelenskiy-nagradil-premera-Gruzii-ordenom-Za-zaslugi.html

Грузинская делегация во главе с премьером отправилась на Украину 21 августа, где провела переговоры по укреплению двустороннего сотрудничества

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом "За заслуги" первой степени, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Аналогичные награды получили глава Евросовета Шарль Мишель, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, президенты Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Словакии, Финляндии и Эстонии, а также премьер-министры Румынии, Словакии и Хорватии.

Представитель МИД РФ Мария Захарова
photo: Press service MID RF
МИД России: позиции участников "Крымской платформы" будут зафиксированы

Грузинская делегация во главе с премьером отправилась на Украину 21 августа. Кроме встреч с первыми лицами Украины, Гарибашвили принял участие на саммите "Крымская платформа", где помимо него были представлены делегаты более 40 стран.

На форуме обсудили вопрос "возвращения" контроля над Крымом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Внешняя политика Грузии (659)
Теги:
Грузия, Украина, Ираклий Гарибашвили, Владимир Зеленский

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Как живут мигранты на белорусско-польской границе - фото
Политика убивает экономику: российский политолог об экономике Грузии
"Политика убивает экономику": российский политолог о развитии Грузии
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в столице Грузии
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться