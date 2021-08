Безопасность на выборах в Грузии: ЦИК принял постановления

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии приняла ряд постановлений о проведении предстоящих в октябре выборов в безопасных условиях во время пандемии COVID-19 на заседании в понедельник, говорится в сообщении ЦИК.

Речь идет о санитарно-гигиенических правилах, которые избиратели должны будут соблюдать на избирательном участке. Правила участия в выборах были определены для лиц, содержащихся в изоляторах, пенитенциарных учреждениях и стационарах. Положения и правила поведения определены как для сотрудников ЦИК, так и для других сторон, участвующих в избирательном процессе.