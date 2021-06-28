Слишком жарко: Топ-10 самых "горячих" грузинских парней июня

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Причина проста и приятна - Sputnik Грузия подготовил для вас Топ-10 самых "горячих", самых привлекательных грузин и их летние фотографии. Недавно наши читатели уже насладились топом горячих грузинок, теперь подошла очередь мужчин.

Мераб Кусикашвили

Первый в нашем списке - молодой и перспективный грузинский актер театра и кино Мераб Кусикашвили. Двадцатидевятилетнего талантливого артиста вы могли видеть на сцене Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова. А теперь мы приглашаем вас в его Insatgram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Merab Kusikashvili (@m_kusikashvili)

Мераб активно занимается спортом и всегда поддерживает себя в отличной форме. Ну вы это и сами прекрасно видите!

Ираклий Макацария

Участник украинского "Холостяка", известный грузинский телеведущий, предприниматель и просто красавец Ираклий Макацария не мог не попасть в список самых "горячих" мужчин июня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Высокий, светловолосый грузин завоевал сердца многих девушек у себя на родине и за ее пределами, однако сейчас встречается со студенткой Лизой Чичуа.

Рати Дурглишвили

Рати Дурглишвили — певец, музыкант, автор песен, победитель международного конкурса "Новая волна" и просто красавец с бархатным голосом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rati Durglishvili (@ratidurglishvili)

С наступлением лета Instagram певца стал очень ярким, так что следите, он делится фотографиями достаточно часто.

Андриа Гвелесиани

Мы знаем, что прекрасный певец и актер Андриа Гвелесиани счастлив в браке и недавно даже стал отцом. Но разве эти факты мешают кому-то восхищаться этим замечательным парнишкой?!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andria Gvelesiani (@andriagvelesiani)

У Андриа бесспорный, артистический талант, сладкий голос и голубые глаза цвета моря.

Ото Поладашвили

Грузинский танцор Ото Поладашвили также в нашем списке и весьма заслуженно. Вы просто посмотрите на фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OTo Poladashvili (@polada_)

Неудивительно, что Ото, живя активным образом жизни, имеет такую физическую форму.

Датуна Мгеладзе

Известный грузинский певец Датуна Мгеладзе не так уж и часто делится фотографиями. Наоборот, исполнитель делает это крайне редко, но метко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Datuna Mgeladze (@datunamgeladze)

Но мы ему прощаем: симпатичный, талантливый, стильный – как не простить?!

Маркус Метревели

Маркус Метревели – грузинский певец и дизайнер. Как говорится, талантливый человек – талантлив во всем. Все это можно заметить по социальным сетям артиста, где ведет он себя очень активно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARCUS METREVELI (@marcus_metreveli)

Помимо этого, главное – многие смогут позавидовать прекрасному телу Метревели. Что называется, красоту в массы!

Бера

Беру Иванишвили представлять особо не надо – всем известно, что он музыкант, сын грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили, а также женат на прекрасной Нануке Гудавадзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BERA (@beraofficial)

Бера любит делиться с подписчиками фотографиями, где он демонстрирует свой "стальной пресс", ведь парень любит заниматься спортом. Признаемся, на фото Бера всегда выглядит завораживающе.

Ника Нозадзе

Молодой, горячий – это точно про Нику Нозадзе, известного грузинского хореографа и танцора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nika Nozadze (@nick_noza)

А его Instagram по-настоящему яркий, красочный и сочный. Не будем ходить вокруг да около, уверены, что многим девушкам Нозадзе пришелся бы по вкусу. А его танцы - это отдельная тема для разговора!

Зука Чикваидзе

Завершит наш список "горячих" грузинских парней месяца – брутальный красавец, мужественный и сильный Зука Чиквадзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от zuka (@zuka.chikvaidze)

Зука работает графическим дизайнером. Борода, мышцы, любовь к путешествиям, машинам и животным – это все Зука Чикваидзе.

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