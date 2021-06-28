Слишком жарко: Топ-10 самых "горячих" грузинских парней июня

Причина проста и приятна - Sputnik Грузия подготовил для вас Топ-10 самых "горячих", самых привлекательных грузин и их летние фотографии. Недавно наши читатели уже насладились топом горячих грузинок, теперь подошла очередь мужчин.
Мераб Кусикашвили
Первый в нашем списке - молодой и перспективный грузинский актер театра и кино Мераб Кусикашвили. Двадцатидевятилетнего талантливого артиста вы могли видеть на сцене Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова. А теперь мы приглашаем вас в его Insatgram.
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Мераб активно занимается спортом и всегда поддерживает себя в отличной форме. Ну вы это и сами прекрасно видите!
Ираклий Макацария
Участник украинского "Холостяка", известный грузинский телеведущий, предприниматель и просто красавец Ираклий Макацария не мог не попасть в список самых "горячих" мужчин июня.
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Высокий, светловолосый грузин завоевал сердца многих девушек у себя на родине и за ее пределами, однако сейчас встречается со студенткой Лизой Чичуа.
Рати Дурглишвили
Рати Дурглишвили — певец, музыкант, автор песен, победитель международного конкурса "Новая волна" и просто красавец с бархатным голосом.
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С наступлением лета Instagram певца стал очень ярким, так что следите, он делится фотографиями достаточно часто.
Андриа Гвелесиани
Мы знаем, что прекрасный певец и актер Андриа Гвелесиани счастлив в браке и недавно даже стал отцом. Но разве эти факты мешают кому-то восхищаться этим замечательным парнишкой?!
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У Андриа бесспорный, артистический талант, сладкий голос и голубые глаза цвета моря.
Ото Поладашвили
Грузинский танцор Ото Поладашвили также в нашем списке и весьма заслуженно. Вы просто посмотрите на фото.
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Неудивительно, что Ото, живя активным образом жизни, имеет такую физическую форму.
Датуна Мгеладзе
Известный грузинский певец Датуна Мгеладзе не так уж и часто делится фотографиями. Наоборот, исполнитель делает это крайне редко, но метко.
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Но мы ему прощаем: симпатичный, талантливый, стильный – как не простить?!
Маркус Метревели
Маркус Метревели – грузинский певец и дизайнер. Как говорится, талантливый человек – талантлив во всем. Все это можно заметить по социальным сетям артиста, где ведет он себя очень активно.
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Помимо этого, главное – многие смогут позавидовать прекрасному телу Метревели. Что называется, красоту в массы!
Бера
Беру Иванишвили представлять особо не надо – всем известно, что он музыкант, сын грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили, а также женат на прекрасной Нануке Гудавадзе.
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Бера любит делиться с подписчиками фотографиями, где он демонстрирует свой "стальной пресс", ведь парень любит заниматься спортом. Признаемся, на фото Бера всегда выглядит завораживающе.
Ника Нозадзе
Молодой, горячий – это точно про Нику Нозадзе, известного грузинского хореографа и танцора.
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А его Instagram по-настоящему яркий, красочный и сочный. Не будем ходить вокруг да около, уверены, что многим девушкам Нозадзе пришелся бы по вкусу. А его танцы - это отдельная тема для разговора!
Зука Чикваидзе
Завершит наш список "горячих" грузинских парней месяца – брутальный красавец, мужественный и сильный Зука Чиквадзе.
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Зука работает графическим дизайнером. Борода, мышцы, любовь к путешествиям, машинам и животным – это все Зука Чикваидзе.
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