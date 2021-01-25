Грузинская молодежь сможет получить бесплатное образование в России

Конкуренция высокая - за места борются более 700 абитуриентов, однако шанс упускать не стоит, отмечают в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Прием заявок на бесплатное обучение в России для студентов из Грузии начался, об этом сказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий.

© Sputnik / Alex Shlamov Николай Свентицкий

На брифинге в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия Свентицкий отметил, что с 20 января стартовала кампания по набору абитуриентов и студентов для поступления в 2021-22 году в высшие учебные заведения за счет бюджета Российской Федерации.

© Sputnik / Alex Shlamov Николай Свентицкий

Председатель Совета подчеркнул, что российское образование для грузинских студентов имеет множество преимуществ и плюсов.

"Я считаю, что российское образование очень хорошее, сильное, классическое – это первое. Во-вторых, Россия – наш сосед, и тут снимается очень много проблем, ведь жить в России, конечно, дешевле, чем во Франции, к слову. Также ментальность отношений, начиная с единой религии. В этой программе принимают участие почти что все страны мира – и американцы едут учиться в Россию, и англичане. В Англии ведь тоже замечательные вузы и школы, но некоторые англичане едут учиться в Россию, им интересно", - отметил Николай Свентицкий.

Свентицкий также пояснил, что в этом году, скорее всего, традиционно, для грузинских студентов будет выделено около 120 мест. По его словам, конкуренция всегда большая - за места борются более 700 абитуриентов, однако "этот шанс упускать не стоит", говорит Свентицкий.

"Надо воспользоваться этой возможностью, потому что хорошее образование - дело довольно дорогое, а тут бесплатно. У нас очень много есть успехов, гордостей нашей страны. Очень много высших оценок получает именно грузинская молодежь. Они, как правило, очень хорошо позиционируют себя, страну, и это вызывает абсолютное уважение", - добавил председатель КСОРСГ.

Для участия в отборочных мероприятиях необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте www.education-in-russia.com.

© Sputnik / Alex Shlamov Николай Свентицкий

Необходимо прикрепить к заявке отсканированные документы в соответствии с перечнем, указанным на портале. К документам, которые предоставляются на грузинском языке, должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.

Срок подачи в этом году строго ограничен с 20 января по 20 февраля. После того, как будут заполнены все поля анкеты, нужно нажать на кнопку "отправить" или "отправить на проверку", только в этом случае ваша заявка попадает в базу системы.