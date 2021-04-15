Видеомост: Землетрясения на Кавказе и в соседних странах – как избежать жертв и разрушений

Почему активизировались землетрясения в странах ближнего зарубежья? Ожидаются ли сильные подземные толчки в ближайшее время? Каковы современные разработки в области прогнозов и предсказывания землетрясений? Правда ли, что афтершоки опаснее самого землетрясения?
На эти и другие вопросы журналистов ответит директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.
Представители СМИ Грузии смогут адресовать ему свои вопросы из Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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