Видеомост: Землетрясения на Кавказе и в соседних странах – как избежать жертв и разрушений

Онлайн-видеомост Москва-Тбилиси-Бишкек-Ереван-Нур-Султан о недавно произошедших землетрясениях в странах ближнего зарубежья состоится в четверг, 15 апреля, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Грузия

Почему активизировались землетрясения в странах ближнего зарубежья? Ожидаются ли сильные подземные толчки в ближайшее время? Каковы современные разработки в области прогнозов и предсказывания землетрясений? Правда ли, что афтершоки опаснее самого землетрясения?

На эти и другие вопросы журналистов ответит директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.

Представители СМИ Грузии смогут адресовать ему свои вопросы из Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

Онлайн-трансляция видеомоста доступна по ссылке >>>

Адрес Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61, 5 этаж, Блок С.

Вход по аккредитации:

E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.

Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.