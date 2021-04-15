Прямая трансляция - видеомост "Землетрясения на Кавказе и соседних государствах"

Смотрите видеомост Москва-Тбилиси-Бишкек-Ереван-Нур-Султан на тему недавно произошедших землетрясений в странах Кавказа и соседних государствах. На вопросы журналистов ответит эксперт-сейсмолог

Почему активизировались землетрясения в странах ближнего зарубежья? Ожидаются ли сильные подземные толчки в ближайшее время? Каковы современные разработки в области прогнозов и предсказывания землетрясений? Правда ли, что афтершоки опаснее самого землетрясения?

На эти и другие вопросы журналистов ответит директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.