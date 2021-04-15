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Прямая трансляция - видеомост "Землетрясения на Кавказе и соседних государствах"

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Темы:
Видео-новости из Грузии (587)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210415/251467457/Pryamaya-translyatsiya---videomost-Zemletryaseniya-v-stranakh-blizhnego-zarubezhya.html
Прямая трансляция - видеомост "Землетрясения на Кавказе и соседних государствах"
Смотрите видеомост Москва-Тбилиси-Бишкек-Ереван-Нур-Султан на тему недавно произошедших землетрясений в странах Кавказа и соседних государствах. На вопросы журналистов ответит эксперт-сейсмолог
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=53871071&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0f/251467384.jpg
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2021-04-15T11:01Z

Смотрите видеомост Москва-Тбилиси-Бишкек-Ереван-Нур-Султан на тему недавно произошедших землетрясений в странах Кавказа и соседних государствах. На вопросы журналистов ответит эксперт-сейсмолог

Почему активизировались землетрясения в странах ближнего зарубежья? Ожидаются ли сильные подземные толчки в ближайшее время? Каковы современные разработки в области прогнозов и предсказывания землетрясений? Правда ли, что афтершоки опаснее самого землетрясения?

На эти и другие вопросы журналистов ответит директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.

Темы:
Видео-новости из Грузии (587)
Теги:
Южный Кавказ, Кавказ, Землетрясение

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